1 Dopo aver consegnato ben 5 mila euro in beneficenza, Fedez finisce al centro della polemica per via della sua auto: ecco cosa è accaduto

Incredibile ma vero! Ancora una volta a finire al centro della polemica (l’ennesima sterile) è Fedez, che solo la scorsa settimana è stato eletto da Vanity Fair personaggio dell’anno insieme a Chiara Ferragni. Ma andiamo con ordine e scopriamo cosa è accaduto stavolta. Qualche mese fa il rapper ha aperto un canale Twich, e come è noto gli utenti, tramite la piattaforma, possono fare delle donazioni a coloro che decidono di mostrarsi live. Dopo aver raccolto quasi 5 mila euro grazie ai suoi fan, Federico qualche ora fa ha annunciato che avrebbe donato tali soldi in beneficenza a ben cinque fortunate persone, che hanno ricevuto mille euro a testa. A decidere a chi dare tale somma sono stati gli utenti stessi, e in merito il cantante ha affermato:

“Ho aperto un canale Twich e gli utenti possono fare delle donazioni. Ho chiesto alla mia chat di decidere a chi sarebbero dovute andare le donazioni di ottobre e novembre. Quindi oggi sarò in giro per Milano per andare a donare. Ha scelto tutto la mia chat, ovvero come donarli, a chi donarli e come suddividerli. In due mesi sono stati raccolti più o meno 5.000 euro e hanno scelto di darli a cinque categorie diverse. Mille euro a testa, e io oggi devo andare in giro a trovare un rider, un senzatetto, un artista di strada, un cameriere/ristoratore e un volontario della Croce Rossa”.

A quel punto Fedez, per trasparenza, ha documentato il tutto sui social, mostrando anche le bellissime reazioni di fortunati che hanno ricevuto i soldi raccolti. Tuttavia numerosi utenti hanno iniziato ad attaccare duramente il rapper, per via della sua auto! Federico è infatti andato in giro per Milano a donare soldi in beneficenza con la sua Lamborghini, e la cosa non è piaciuta ad alcuni utenti. In molti hanno accusato Lucia di “poca eleganza”, reputando il gesto di “cattivo gusto”.

Palesemente scioccato dall’accaduto, come è giusto che sia, il rapper non ha potuto fare a meno di tacere, ed è così intervenuto su questa ennesima inutile polemica che l’ha travolto. Leggiamo le sue parole a riguardo.