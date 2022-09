1 Il gesto di Fedez

Sono ormai anni che Fedez è uno dei nomi più seguiti del web. Come sappiamo oltre ad aver conquistato il pubblico con la sua musica, nel corso del tempo il cantante si è dedicato anche ad altri progetti, dimostrandosi molto attivo soprattutto nel sociale. Numerose infatti sono le iniziative alle quali Federico ha dato vita o ha partecipato e il suo contributo è stato spesso fondamentale. Da qualche tempo come in molti sapranno il rapper ha anche fondato un’associazione filantropica e senza scopo di lucro, e proprio poche ore fa è arrivata una grossa notizia.

Con un post sui social infatti Fedez ha annunciato di aver consegnato un assegno di ben 130 mila euro al Comune di Rozzano, luogo in cui è nato e cresciuto. I soldi saranno destinati per la ristrutturazione e il rifacimento del parco comunale della città. In merito così il cantante ha affermato:

“Oggi ho consegnato presso il comune di Rozzano l’assegno da 130mila euro che la mia fondazione ha donato per la ristrutturazione e il rifacimento del parco comunale della città. Sono molto felice di contribuire alla riqualificazione della periferia dal quale provengo e di restituire un po’ dei privilegi acquisiti alla comunità di cui ancora mi sento di far parte. W Rozzano”.

Bellissimo gesto quello di Fedez, che nel mentre si sta anche concentrando sui prossimi progetti lavorativi. In queste ore infatti sono ripartire le riprese della seconda stagione di The Ferragnez La Serie, che debutterà su Prime Video nel 2023. Ma non solo. Il cantante a breve rilascerà anche il suo nuovo atteso singolo, dopo il successo de La Dolce Vita. Come se non bastasse giovedì 15 settembre debutta la prossima edizione di X Factor, dove Federico torna a coprire il ruolo di giudice. Il rapper così proprio in occasione della conferenza stampa del talent show, ha raccontato di aver fatto una richiesta a Chiara Ferragni. Rivediamo di cosa si tratta.