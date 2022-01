1 La gaffe su Fiorello

Da anni uno dei volti più amati e seguiti del mondo dello spettacolo è senza dubbio Rosario Fiorello. Con la sua simpatia e i suoi modi di fare il comico ha infatti conquistato il cuore del pubblico, e diversi sono alcuni suoi momenti che sono diventati iconici. Come sappiamo negli ultimi due anni Rosario ha anche spalleggiato Amadeus al Festival di Sanremo, e naturalmente non sono mancate tante risate. Da diverso tempo per di più il comico è anche diventato conduttore radiofonico di alcuni programmi esilaranti. Tra i suoi ultimi lavori c’è Il Rosario della Sera, che ha ottenuto un enorme successo.

Proprio nel 2018 ad arrivare come ospiti della trasmissione sono stati nientemeno che i Maneskin, reduci dall’esperienza a X Factor. La band romana concesse al conduttore una splendida intervista, e all’epoca nessuno poteva immaginare il successo mondiale che i quattro artisti avrebbero avuto di lì a pochi anni.

Proprio in queste ore intanto sul web ha iniziato a circolare la foto che Fiorello fece insieme ai Maneskin in occasione della loro ospitata a Il Rosario della Sera, tuttavia una fanpage russa ha scambiato il conduttore per un fan della band! Naturalmente la gaffe non è passata inosservata e ha fatto sorridere gli utenti sui social. Questo lo scatto in questione:

