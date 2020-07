Francesco di Temptation Island: le foto hot e sexy del tentatore

1 Ecco alcune delle tante foto hot e sexy di Francesco Muzzi, il bel tentatore di questa edizione di Temptation Island 2020

Temptation Island 2020 è tornato a tenere compagnia ai telespettatori. Oltre alle sei coppie di fidanzate e fidanzati, troviamo anche i single, che per l’occasione prendono il nome di tentatrici e tentatori. Tra essi è presente anche Francesco Muzzi.

Il bel ragazzo abbiamo avuto modo di conoscerlo per essere stato corteggiatore a Uomini e Donne e anche nel reality delle tentazioni non è passato inosservato. Il fisico statuario e asciutto, gli occhi di ghiaccio profondi di Francesco saranno particolarmente importanti per svolgere al meglio il ruolo di tentatore a Temptation Island.

Ecco a voi una gallery, con alcune foto hot di Francesco, che è tornato alle luci della ribalta dopo il passato nel dating show di Canale 5.

Conosciamo dunque Francesco Muzzi, tentatore di Temptation Island 2020, partendo proprio dai suoi dati biografici…

Francesco Muzzi: dati biografici

Foto Instagram

Francesco Muzzi di Temptation Island è nato a Bologna, precisamente il 23 agosto 1991. L’età del tentatore è di 29 anni. Non abbiamo info sull’altezza.

Della sua vita privata non si conosce nulla, se non che è single. Sappiamo, però, grazie a un post di Instagram che ha un legame bellissimo con sua mamma.

Continua per le altre foto hot di Francesco…