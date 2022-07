1 Gessica Notaro al GF Vip?

Circolano insistentemente i nomi su i papabili concorrenti del GF Vip, giunto alla sua settima edizione. Non mancano indiscrezioni, grazie anche ai vari indizi lanciati da Alfonso Signorini sui social (l’ultimo risale alle scorse ore). In queste settimane è balzato spesso anche il nome di Gessica Notaro.

Stando ai rumor il conduttore sarebbe interessato ad averla nel cast del reality di Canale 5. A parlare di questo pettegolezzo ci ha pensato l’attivista tra le pagine del settimanale Chi, diretto per l’appunto dal presentatore della trasmissione. Gessica Notaro ha confessato di aver ricevuto diverse proposte televisive, molte di esse legate alla triste vicenda che l’ha coinvolta e che lei stessa ha raccontato svariate volte:

«Ho detto di no ad una serie di proposte che si riferivano alla mia vicenda. Pensavo: se vado avanti nel mondo dello spettacolo lo faccio come artista», ha spiegato a Chi. Sempre Gessica Notaro ha raccontato poi che è vero il rumor che la vedrebbe vicina al Grande Fratello Vip 7. Ha raccontato infatti che il presentatore le ha chiesto di mettersi in gioco nel reality, ma quale sarà stata la sua risposta? Ecco cosa ha rivelato come gentilmente riportato da Blog Tivvù:

«Alfonso Signorini mi ha anche chiesto di fare il GF Vip. Ci ho pensato molto seriamente, ma ora come ora non mi sento pronta, non è ancora tempo, domani chissà».

Quindi pare che Gessica Notaro a oggi non si senta pronta e non sia sicura di volersi sottoporre a una sfida importante come quella del Grande Fratello Vip. Non lo esclude dalla lista di cose da fare, ma in questo preciso momento crede sia giusto prendersi dell’altro tempo per poter decidere. Magari un domani, chi lo sa!

Sempre al giornale, come riferisce Blog Tivvù, Gessica Notaro ha rilasciato delle altre dichiarazioni…