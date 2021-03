Ex coppia di Temptation Island confessa di aver subito un aborto spontaneo

1 Giada Giovanelli ha abortito

Arriva dal profilo Instagram di Giada Giovanelli la notizia che ha subito un aborto spontaneo. Se ricordate lei e il fidanzato Francesco Branco avevano partecipato alla sesta edizione di Temptation Island, uscendo insieme. La coppia, dopo molti anni di relazione, aveva deciso di convivere e allargare la famiglia.

I tentativi per rimanere incinta erano stati tanti, Gaia avevano iniziato anche ad aver paura di non riuscirci. Finalmente ci era riuscita, ma oggi purtroppo è arrivata la notizia dell batosta subita. A raccontarlo, come detto, è stata la diretta interessata attraverso alcune storie su Instagram.

Ero incinta da due mesi e mezzo, ma nell’ultima ecografia il battito non c’era più. È stata un po’ una batosta perché avevo perso le speranze di rimanere incinta, ci ero rimasta, mi dicono questa cosa e mi viene da dire vaffanculo. La maggior parte delle donne non lo dice per vergogna e mi chiedo perché.

A tal proposito ha voluto essere di supporto a molte altre donne che hanno vissuto o stanno vivendo la sua stessa situazione.

Voglio dire di non sentirvi sole. All’inizio mi sono sentita sbagliata, sfigata, triste, depressa, sono arrivata a casa e ho spaccato un mobile. Non lasciatevi andare, non buttatevi sul divano. Non è colpa nostra, sono cose della vita che accadono. Anche se siamo incazzate cerchiamo di non rovinarci il resto. Io ho pianto ma il giorno dopo sono andata a lavoro con gli occhi gonfi, ho cercato di fare le cose che mi piacevano, a fare le cose di casa. Piano piano vedrete che starete meglio anche se questa cosa non si cancellerà mai, solo chi ci è passata può capire il dolore che si prova.

