Spettacolo

Vincenzo Chianese | 12 Aprile 2024

Uomini e donne

Oggi Gianni Sperti spegne 51 candeline e per l’occasione sui social arrivano gli auguri di buon compleanno di Tina Cipollari.

Gli auguri di Tina Cipollari per Gianni Sperti

Sono ormai anni che Gianni Sperti e Tina Cipollari sono due dei volti principali di Uomini e Donne e da sempre sono nel cuore del grande pubblico di Canale 5. Col passare del tempo tra i due opinionisti del dating show di Maria De Filippi è nata anche una bellissima amicizia, che non si limita allo studio della trasmissione Mediaset. Gianni e Tina infatti hanno iniziato a frequentarsi anche lontani dalle telecamere e ancora oggi sono legatissimi. Nel mentre questa è una giornata importante per il ballerino.

Come di certo in molti sapranno infatti Gianni Sperti compie 51 anni e in tanti sui social si sono uniti nel fargli gli auguri. Ma non solo. Pochi minuti fa infatti a intervenire è stata anche la stessa Tina Cipollari, che sui suoi profili ha pubblicato una storia per augurare a Gianni un felice compleanno. Questa la dedica della celebre opinionista di Uomini e Donne, che ovviamente non è passata inosservata:

“Anche se sei un gelosone, anche se vuoi sempre avere ragione, anche se porti il cotone ti voglio un mondo di bene e sono felice di stare al tuo fianco. Non ti ci abituare perché il momento affetto è già finito da adesso. Auguri”.

Ovviamente il post di auguri di Tina Cipollari per Gianni Sperti sta già facendo il giro del web e non sono mancati i commenti degli utenti. Nel mentre in queste settimane i due opinionisti di Uomini e Donne continuano a osservare tutto quello che avviene all’interno dello studio del dating show, senza mai risparmiarsi e dicendo sempre la loro sulle vicende dei vari protagonisti del programma di Maria De Filippi.