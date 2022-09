1 Le rivelazioni di Ginevra Lamborghini

Ieri sera 16 vipponi hanno fatto il loro ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip 7 e Ginevra Lamborghini è tra questi. Sia durante la cilp di presentazione, come vedremo, ma anche dopo, l’influencer si è lasciata andare subito ad alcune rivelazioni sulla lite avuta con la sorella Elettra Lamborghini. Come è noto, infatti, le due non si parlano da tempo e l’artista di Pistolero non l’ha nemmeno invitata al suo matrimonio.

In salone Ginevra Lamborghini si è ritrovata a parlare insieme a Cristina Quaranta ed è qui che a un certo punto l’ex volto di Non è la Rai ha avuto modo di affrontare con lei l’argomento. La showgirl le ha domandato se può o meno scrivere alla cantante per riappacificarsi. La gieffina ha risposto di averle scritto, ma di non avere ottenuto gli esiti sperati: “Io le scrivo, ma mi ha bloccata ovunque. Mi ha bloccata su Instagram, sul telefono, ha bloccato i miei amici… Lei non mi vuole a Natale, non mi vuole a Capodanno”, ha affermato tristemente Ginevra.

Così Cristina Quaranta ha suggerito che magari l’intervento dei genitori potrebbe aiutarle. A quanto pare Ginevra Lamborghini ci avrebbe anche provato, ma anche in questo caso non è servito a molto: “Ci hanno provato ma non c’è niente“, aggiungendo poi che nei periodi festivi come il Natale lo festeggiano separate. Successivamente Ginevra ha anche detto che non ha modo di vedere e parlare con sua sorella dal 2019, sebbene abbia provato a contattarla attraverso delle lettere e tentativi vari, con scarsi risultati.

Antonella Fiordelisi, anche lei presente nel momento delle rivelazioni, ha chiesto a Ginevra Lamborghini i motivi di questa lite. Lei ha affermato di non saperlo: “Non lo so neanche io, ma io credo non lo sappia neanche lei. È nato per una stupidata. Non abbiamo avuto un litigio ma una rottura netta…”.

Mio Dio lei si prenderà una querela nel giro di due giorni😭😭😭 #gfvip pic.twitter.com/NHHwmQ5c3o — Chiara¹⁹☀️🤍🔥💯👩🏼‍🚒 (@dsavreit) September 19, 2022

Queste le parole di Ginevra Lamborghini. Dichiarazioni che chissà potrebbero provocare la reazione da parte della sorella Elettra. Ma non si è fermata a questo…