Nicolò Figini | 3 Agosto 2023

Andiamo a scoprire il presunto motivo per il quale Giulia Salemi non fa più parte del cast del Grande Fratello

Il presunto motivo dell’addio di Giulia Salemi al GF

A settembre avrà inizio una nuova edizione del Grande Fratello. Questa volta si tratterà di una versione mista, ovvero che vedrà tra i protagonisti concorrenti Vip e Nip. Al momento non sappiamo ancora chi saranno i volti, ma la cosa certa è che come opinionista unica ci sarà Cesara Buonamici. Come inviata social, invece, al posto di Giulia Salemi dovremmo vedere Rebecca Staffelli.

Ma come mai l’influencer non comparirà più all’interno del reality di Canale 5? Stando alle indiscrezioni rilasciate da FanPage, il motivo starebbe dietro alle nuove politiche volute da Pier Silvio Berlusconi. Stando a quanto si legge sul sito, infatti, la Salemi avrebbe un passato televisivo definito “troppo animalier“. Un passato fatto di “gossip e lustrini così incapace di rientrare nelle nuove manovre“. Si legge ancora:

“Lei, che era arrivata al Gf Vip per quel red carpet di fuoco a Venezia nel 2016, dove con Dayane Mello diedero scandalo alla première di The Young Pope a causa dei vertiginosi spacchi inguinali. Per anni non è stato altro che quello, un abito da sera arancione che lasciò intravedere troppo.

Poi al GF Vip il tentativo di ribaltare il piano, di dimostrare cosa contenesse il provocatorio outfit voluto dallo stilista reggiano Matteo Manzini, e da lì le due love story televisive, prima con Francesco Monte e poi con Pierpaolo Pretelli, l’attuale granitico compagno”.

Questo ciò che riporta FanPage. Voi che cosa ne pensate? Vi sarebbe piaciuto rivedere Giulia Salemi e siede d’accordo con la nuova linea editoriale di Pier Silvio Berlusconi? Fateci sapere come la pensate con un commento. Nel frattempo continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.