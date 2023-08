NEWS

Nicolò Figini | 3 Agosto 2023

Temptation Island

Le prime parole di Mirko dopo Temptation Island 2023

Pochi giorni fa è stata Perla a tornare per prima sui social per parlare della sua esperienza a Temptation Island 2023 e anche per lanciare una frecciatina a Mirko. Ha affermato che non importa quanto si possa stare insieme a una persona, nonostante tutto non si potrà mai conoscere veramente. Poi ha aggiunto un ringraziamento:

“Sono profondamente grata per questa esperienza perché mi ha permesso di aprire gli occhi e mi ha mostrato una realtà che io ignoravo. Nonostante ciò non rinnego nulla del mio passato, dei sentimenti che ho provato e dei sacrifici che ho fatto.

Perché hanno contribuito a rendermi la donna che sono oggi e di cui vado fiera. Grazie a tutti per gli infiniti messaggi che mi state mandando. Vi leggo tutti”.

In queste ore, invece, è stato il turno di Mirko. L’ex concorrente di Temptation Island 2023 è riapparso sui social per raccontare le emozioni che gli ha lasciato il percorso fatto all’interno del reality:

“Questo percorso è stato un mix di emozioni forti, contrastanti tra loro. Non finirò mai di ringraziare dell’opportunità che mi è stata data perché mi ha aiutato a ritrovare il coraggio di guardarmi dentro e di riscoprire la parte migliore di me”.

Per quanto riguarda i suoi sentimenti verso l’ormai ex fidanzata Perla, anche senza fare il suo nome, l’ex volto di Temptation Island 2023 ha affermato:

“Mi ha aiutato ad avere il coraggio di credere in me stesso lasciando andare quelle sensazioni che non mi facevano più del bene. Vivetevi sempre le emozioni che vi fanno sentire in pace ma soprattutto non perdete mai voi stessi per far star bene qualcun altro. Andate sempre a testa alta se sapete di aver dato tutto. Grazie di cuore per tutti i messaggi che sto ricevendo. Vi voglio bene”.

