Grande Fratello, si aprono le scommesse! Chi vincerà secondo i bookmakers

Debora Parigi | 20 Marzo 2024

Grande Fratello

Manca poco alla Finale del Grande Fratello e chi vincerà quindi questa edizione? Lo sapremo tra pochi giorni, ma intanto arrivano i pronostici degli scommettitori. Vediamo quindi quali sono le quotazioni dei bookmakers rilasciate. Andrà davvero così?

Le quotazioni dei concorrenti del Grande Fratello per la vittoria

Manca sempre meno alla Finale del Grande Fratello che andrà in onda lunedì 25 marzo, come annunciato una settimana fa dal conduttore Alfonso Signorini. E quindi avremo anche il vincitore dell’edizione. Intanto nel corso delle ultime puntate ci sono state delle eliminazioni e anche un nuovo finalista.

A tal proposito lunedì sono usciti Anita e Paolo. Al momento abbiamo tre finalisti e sono Beatrice Luzzi, Rosy Chin e Massimiliano Varrese. Ma nella puntata di domani avremo un nuovo eliminato e quindi non tutti riusciranno ad arrivare in Finale. Inoltre non sappiamo ancora come si svolgerà la Finale, a volte ci sono dei meccanismi con salvataggi a catena o televoti che possono cambiare tutti i pronostici.

Ecco che quindi sono state rese note le quotazioni dei concorrenti attualmente ancora in gioco al Grande Fratello. Chi vincerà quindi l’edizione secondo i bookmakers? Nella Casa, sono rimasti undici concorrenti: Alessio Falsone, Beatrice Luzzi, Federico Massaro, Giuseppe Garibaldi, Greta Rossetti, Letizia Petris, Massimiliano Varrese, Perla Vatiero, Rosy Chin, Sergio D’Ottavi e Simona Tagli. Come detto uno sarà eliminato sicuramente giovedì (al televoto ci sono Alessio, Federico e Simona), ma sicuramente ci sarà un altro televoto flash.

Tra tutti questi 11 concorrenti la favorita è, come ci si può aspettare, Beatrice Luzzi. L’attrice è quotata 1.35 dalla Snai, 1.40 da Goldbet e da Better. Ma subito dietro a tallonarla c’è Perla Vatiero quotata a 3.50 su tutte e tre le piattaforme e poi Giuseppe Garibaldi che è quotato a 4.00. Sempre secondo gli scommettitori, Massimiliano Varrese sarebbe il concorrente che avrebbe minori possibilità di vittoria. Mentre al quarto posto in questa lista si piazza Rosy Chin quotata a 15.00 per la Snai e a 11.00 per Goldbet e Better.