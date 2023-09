Al Grande Fratello si litiga per il cibo! Angelica contro Grecia: “In Italia non si mangia la gelatina”

Spettacolo

Debora Parigi | 19 Settembre 2023

GF Nip

Primi problemi per la spesa dentro la Casa del Grande Fratello

Con le prime due puntate (andate in onda la scora settimana) sono entrati tutti i concorrenti nella Casa del Grande Fratello e quindi magari iniziano le prime dinamiche. Dopo la puntata di ieri è tempo di fare la spesa e, lo sappiamo, questo è sempre un momento che può portare a dei litigi. Ancora non ci sono stati, ma qualche frase è stata notata dal pubblico.

Infatti gli utenti hanno pubblicato un video in cui si vedono alcuni inquilini seduti al tavolo per decidere cosa comprare. E Angelica racconta di aver avuto una richiesta da Grecia che lei stessa non ha voluto accontentare. L’attrice, infatti, aveva chiesto di comprare della gelatina. E la nip le ha risposto: “Grecia mi dispiace ma in Italia non mangiamo la gelatina così a cucchiaiate. Non c’è”. Valentina, lì presente, si è chiesta perché volesse proprio la gelatina.

morta perché sono stati una settimana a parlare di cibo e inclusività, il trauma del sushi, i discorsi motivazionali, e ora la quarta selassiè ha liquidato topazia che voleva la gelatina con “mi dispiace ma in italia non mangiamo la gelatina a cucchiai” pic.twitter.com/i5Km2HQcfE — Paola. (@Iperborea_) September 19, 2023

Quanto successo al Grande Fratello ha un po’ diviso il web. Ci sono quelli che danno ragione ad Angelica anche perché bisogna puntare soprattutto al cibo utile per tutti e importante e anche le eventuali intolleranze o diete di alcuni. Al massimo certi alimenti possono essere presi in considerazione nel caso avanzi la cifra a disposizione.

Come invece si legge anche dal commento di chi ha condiviso il video, parecchi trovano questa frase una mancaza di rispetto, in questo caso nei confronti di Grecia. Fanno notare, infatti, che nella settimana precedente riguardo il cibo sono stati invece tutti aperti e disponibili verso le esigenze di chiunque. C’è stato il sushi, hanno parlato di inclusività ecc e adesso hanno detto della gelatina che non si mangia in Italia.

Grecia è molto tranquilla come persona e di solito non è alla ricerca del litigio, ma adesso potrebbe accadere qualcosa. Magari qualche altro concorrente non ha apprezzato questa frase. In effetti il pubblico spera che possa nascere qualche scontro nel reality con sempre il dovuto rispetto.