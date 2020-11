1 A causa del Covid-19, il Grande Fratello Vip 5 potrebbe rischiare la chiusura anticipata e la puntata del venerdì potrebbe essere sospesa

Non è un momento facile per il nostro paese. L’emergenza sanitaria sta infatti facendo preoccupare sempre più e in queste ore sono state attivate ulteriori misure di sicurezza, per far sì che la curva dei contagi torni a scendere. Nel mentre anche i programmi tv si stanno adeguando a quanto sta accadendo e naturalmente anche per il Grande Fratello Vip 5 ci saranno delle conseguenze. Già per la scorsa edizione, come ricorderemo, Alfonso Signorini ha dovuto condurre il reality da Milano, senza pubblico, per evitare incidenti. Adesso pare che le cose si stiano nuovamente complicando, e già pochissime ore fa gli autori hanno annunciato la sospensione della Regia 2 per la diretta h24 su Mediaset Extra. Ecco quanto si legge nel comunicato:

“La situazione d’emergenza che sta vivendo il Paese ci ha costretti a ridurre il personale di presidio per salvaguardare la salute dei nostri collaboratori. Per questo, almeno per il momento, la Regia 2 non sarà più disponibile né sul sito di Grande Fratello Vip, né su Mediaset Play. La Regia 1 e il Canale +1, invece, continueranno a funzionare regolarmente”.

Adesso come se non bastasse a sganciare un’ulteriore bomba è Amedeo Venza. Stando a quanto ha riportato il blogger infatti pare che proprio a causa del Covid-19, il Grande Fratello Vip 5 possa rischiare la chiusura anticipata! Solo qualche settimana fa avevamo appreso come il reality si sarebbe allungato fino a febbraio, dati gli ottimi ascolti. Tuttavia adesso pare che i vertici Mediaset abbiano cambiato idea, preferendo salvaguardare la salute di tutti coloro che lavorano al programma. Ma non è tutto. Secondo Venza ad essere sospesa sarebbe anche la puntata del venerdì. L’appuntamento del lunedì rimarrebbe invece invariato.

Cosa accadrà dunque? La trasmissione potrebbe davvero rischiare la chiusura anticipata? In attesa di ulteriori conferme, rivediamo cosa è accaduto qualche ora fa, quando il televoto settimanale è stato annullato.