Il divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti continua tra molte accuse reciproche ed è proprio di oggi la notizia secondo cui la conduttrice avrebbe denunciato l’ex calciatore per abbandono di minore. Il riferimento è alla figlia più piccola, Isabel, che sarebe stata lasciata da sola in casa. Vediamo tutto nel dettaglio.

La denuncia di Ilary Blasi a Francesco Totti per abbandono di minore

Come riportano varie testate giornalistiche come Il Corriere della Sera e Il Messaggero, il divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti non vede presenti solo le questioni economiche e i beni da dividersi. Bensì anche altro. E così arriva notizia di una denuncia partita dalla condutrice nei confronti dell’ex calciatore per abbandono di minore. Ilary, infatti, contesta a Francesco di aver lasciato sola la figlia Isabel nella casa “paterna”.

Secondo quanto si legge, la Blasi se ne sarebbe accorta durante una videochiamata con la bambina. A quel punto avrebbe chiamato la Polizia che si sarebbe recata nell’abitazione a Roma Nord (la casa in cui lui vive con Noemi Bocchi). I legali di Totti hanno fatto sapere che quando gli agenti di Polizia sono arrivati avrebbero trovato una babysitter, incaricata di badare alla bambina. Ma la Blasi non ci sta perché per lei e i suoi legali Totti sarebbe venuto meno all’obbligo di custodia della figlia. E non solo in questa occasione.

Si parla infatti anche di altre volte in cui la bambina sarebbe rimasta senza supervisione di un adulto maggiorenne in casa o in hotel. Mentre Totti sarebbe stato impegnato in eventi mondani. Sempre in base alla versione dei legali di Ilary Blasi, la madre non sarebbe stata avvisata degli spostamenti della figlia durante i viaggi all’estero fatti col padre. Inoltre, tra le accuse, c’è anche quella di non aver permesso a Isabel di frequentare le lezioni di pattinaggio nei giovedì di competenza di Francesco Totti.

Dobbiamo precisare che queste accuse erano già inserite nella causa di divorzio. E facciamo notare che il reato di abbandono di minore è procedibile d’ufficio . Questo significa che l’inchiesta andrebbe avanti anche nel caso in cui la Blasi dovesse cambiare idea e decidere di ritirare la querela.