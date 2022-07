1 La foto in topless di Ilary Blasi

In queste ore Ilary Blasi ha rotto per la prima volta il silenzio dopo il caos mediatico scoppiato intorno alla separazione con Francesco Totti. Al moment, infatti, si trova a Zanzibar insieme ai tre figli. Probabilmente per godersi un po’ di relax dopo le fatiche lavorative e anche per lasciare il tempo che il gossip sul suo conto si sgonfi un pochino. Nel mentre, però, le sue interazioni social continuano perché poco fa ha postato una nuova immagine.

Nello scatto, infatti, la vediamo di spalle con solo la parte inferiore del costume. La notiamo seduta dentro la vasca idromassaggio con il viso rivolto verso la savana. Indossa solo una molletta per nere i capelli e niente reggiseno. Si tratta, quindi, della prima foto in topless per la conduttrice dalla fine della storia con il calciatore.

Ilary Blasi in topless

Attendiamo adesso il suo rientro in Italia. Non sappiamo quanto starà via Ilary Blasi, ma di certo i rumor sul suo conto non accennano a fermarsi nonostante la sua richiesta di rispettare la privacy della propria famiglia: “Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia“. Anche Francesco ha avanzato una richiesta simile:

Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile. Tutto quello che ho detto e fatto negli ultimi mesi è stato detto e fatto per proteggere i nostri figli, che saranno sempre la priorità assoluta della mia vita. Continuerò a essere vicino a Ilary nella crescita dei nostri tre meravigliosi figli, sempre nel rispetto di mia moglie. Confido nel massimo rispetto della nostra privacy, soprattutto per la serenità dei nostri figli.

