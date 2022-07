Il comunicato ufficiale della fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi

Oggi pomeriggio, come un fulmine a ciel sereno, Dagospia ha lanciato la notizia della fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Il sito di gossip ha infatti rivelato che la coppia formata dalla conduttrice e dall’ex capitano della Roma ha deciso di separarsi.

Nel lanciare la bomba, Dagospia ha aggiunto che il 5 febbraio scorso sarebbe scoppiato l’ennesimo litigio tra i due durante una gita fuori porta a Castel Gandolfo. Inoltre è stato riferito che la coppia avrebbe dato l’annuncio questa sera con un comunicato ufficiale. Ecco cosa si leggeva oggi pomeriggio:

“STASERA FRANCESCO TOTTI E ILARY BLASI COMUNICHERANNO AL POPOLO ITALIANO, CON UN COMUNICATO CONGIUNTO, LA DECISIONE DI SEPARARSI IN MODO CONSENSUALE. […] IL 5 FEBBRAIO SCORSO, DURANTE UNA GITARELLA FAMILIARE AL LAGO DI CASTEL GANDOLFO, SAREBBE ESPLOSO L’ENNESIMO LITIGIO TRA L’EX CAPITANO DELLA ROMA E LA CONDUTTRICE DEL BISCIONE”.

Così il comunicato ufficiale è arrivato attraverso l’agenzia ANSA. A parlare è stata proprio la nota conduttrice Mediaset che ha chiramente annunciato la fine del matrimonio con l’ex calciatore della Roma. Queste le sue parole:

“Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia”.

Subito dopo anche Totti ha rilasciato il comunicato all’agenzia ANSA confermando la fine del matrimonio con Ilary. Potete leggere le sue parole QUI.

Francesco Totti e Ilary Blasi si sono sposati dal 19 giugno 2005. Proprio le nozze furono trasmesse in diretta da Sky e tutti i proventi per i diritti televisivi vennero devoluti in beneficenza. Dalla loro relazione sono nati tre figli. Il primo è Christian, nato nel 2005. Poi è arrivata Chanel nel 2007 e infine Isabel nel 2016. La loro relazione finisce quindi dopo ben 17 anni di matrimonio.

Novella 2000 © riproduzione riservata.