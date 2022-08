1 I fan sostengono Jessica Selassié

Una delle protagoniste assolute del Grande Fratello Vip 6 è stata senza dubbio Jessica Selassié. A poco a poco infatti la Principessa ha saputo conquistarsi l’affetto e la simpatia del pubblico, arrivando fino a vincere il reality show di Canale 5. All’interno della casa l’ex Vippona ha appassionato i telespettatori anche per via del suo legame con Barù, al quale si era mostrata particolarmente interessata. Nonostante in molti sperassero che tra i due scoppiasse la scintilla, le cose sono andate in maniera diversa e a oggi Jessica ha voltato pagina. Nel mentre in queste settimane si stanno scaldando i motori della nuova edizione del programma, che ancora una volta vedrà la conduzione di Alfonso Signorini.

Numerose sono le indiscrezioni circa i nuovi presunti concorrenti. Tuttavia al momento nessuna conferma è ancora giunta in merito, nonostante qualche nome sembrerebbe essere certo. In attesa di saperne di più, andiamo a vedere cosa è accaduto in queste ultime ore, quando sui social è scoppiata una polemica.

Mediaset sta infatti iniziando a mandare in onda i primi promo del GF Vip 7, tuttavia diversi utenti hanno notato come Jessica Selassié sia assente dalle pubblicità. A quel punto a intervenire sono state le fan della Principessa, le Jerù, che in questi minuti stanno facendo notare come l’ex Vippona sia stata una colonna portante dell’ultima edizione. Secondo i più dunque Jessica avrebbe meritato più spazio nei promo e così sui social non sono mancati forti accuse al programma.

Piangendo per questo spot ci sono letteralmente tutti i protagonisti e le protagoniste della scorsa edizione tranne la vincitrice 😭



pic.twitter.com/QdT7f2wzQo — BagnoTrash (@bagnotrash) August 2, 2022

Senza dubbio però nelle prossime settimane, fino all’inizio del GF Vip 7, verranno mandati in onda numerosi spot, e certamente uno di questi sarà dedicato anche alla Selassié. Nel mentre solo qualche mese fa a fare chiarezza sul rapporto con Jessica è stato proprio Barù. Andiamo a rivedere le dichiarazioni dell’imprenditore.