3 Temptation Island: Lara Zorzetto ha partorito

Lara Zorzetto, ex fidanzata di Temptation Island, ha partorito. La ragazza è diventata popolare grazie alla partecipazione al reality di Canale 5 nel 2018. Le sue frasi “ti apro come una verza” o “ti smonto come un mobile dell’Ikea” sono diventati dei veri e propri cult. Lara aveva partecipato a Temptation con Michael De Giorgio.

La storia tra i due aveva molto appassionato i telespettatori, tuttavia il loro amore era naufragato ed entrambi hanno poi preso strade diverse. Attualmente Lara Zorzetto è fidanzata con Mattia Monaci e l’influencer, qualche mese fa, aveva annunciato la sua gravidanza.

Oggi c’è stato il lieto evento e a darne l’annuncio ci ha pensato proprio Lara. Tramite il suo profilo Instagram ha svelato di avere dato alla luce il piccolo Leonardo. Tantissimi i commenti sotto al post, in cui i fan si sono congratulati con lei e il papà per la splendida notizia.

Ecco l’annuncio.