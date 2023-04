NEWS

Vincenzo Chianese | 14 Aprile 2023

Laura Pausini a cena con gli ex compagni di liceo

È un periodo certamente intenso questo per Laura Pausini. Come ben sappiamo solo lo scorso 27 febbraio la cantante italiana più famosa al mondo ha festeggiato i suoi 30 anni di carriera. Per l’occasione l’artista romagnola ha tenuto 3 concerti evento nel giro di 24 ore, che si sono svolti a New York, Madrid e Milano. Ma non solo. Successivamente la Pausini ha rilasciato il suo nuovo singolo, Un Buon Inizio, che anticipa il prossimo album di inediti, in arrivo nei prossimi mesi. Contemporaneamente Laura ha rivelato di aver sposato il suo storico compagno Paolo Carta e ha annunciato il suo tour mondiale, che partirà da Venezia il prossimo 30 giugno. Pochi giorni fa invece, come se non bastasse, è stata anche rivelata la data del tradizionale raduno annuale del fanclub, Laura4U, che si svolgerà il 17 giugno a Solarolo (RA).

Nonostante i mille impegni però Laura Pausini riesce anche a ritagliarsi del tempo per sé. Poche ore fa così la cantante si è riunita con i suoi ex compagni di liceo dopo ben 30 anni, e le immagini della serata sono state condivise sui social. Non è mancato anche il commento di Laura, che ha affermato:

“Mega Reunion ieri sera coi miei compagni di liceo. Abbiamo anche fatto le magliette!! 30 anni da quando abbiamo fatto la maturità. È sempre bellissimo ritrovarsi, raccontarsi la vita e capire che tante cose sono rimaste uguali. Grazie a tutti i miei compagni di scuola”.

La reunion tra Laura Pausini e i suoi ex compagni di liceo non è passata inosservata e le immagini stanno già facendo il giro del web. I fan nel mentre attendono con ansia la partenza del tour, e l’arrivo del nuovo album di inediti. Ma come ci stupirà stavolta l’artista romagnola? Non resta che attendere per scoprirlo.