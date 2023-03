NEWS

Vincenzo Chianese | 22 Marzo 2023

Laura Pausini corona il suo sogno d’amore con Paolo Carta

Grande gioia per Laura Pausini. Poco fa, con un post sui social, la cantante italiana più famosa al mondo ha annunciato di aver sposato il suo storico compagno Paolo Carta. I due artisti, come molti sapranno, sono legati sentimentalmente da ben 18 anni, e solo nel 2012 dal loro amore è nata una bellissima bambina, Paola. Già qualche giorno fa si era mormorato delle nozze di Laura e Paolo. Sul web erano infatti apparse le pubblicazioni di matrimonio, che hanno allarmato i fan della cantante, che proprio in queste settimane sta festeggiando i suoi 30 anni di carriera. Questa mattina poi uno strano post pubblicato dalla Pausini ha attirato l’attenzione del web. Per chi non lo sapesse infatti proprio nella giornata odierna ricorre l’anniversario di fidanzamento di Laura e Paolo. L’artista romagnola ha postato uno scatto nel quale si legge la seguente frase:

“Che ogni tua promessa sia la mia, in salute e in malattia c’è già tutto ciò che vuoi davanti a noi”.

Poco fa così è arrivato l’annuncio che tutti stavamo aspettando: Laura Pausini ha rivelato di aver sposato Paolo Carta. La cantante ha così condiviso sui suoi profili alcuni scatti del suo grande giorno, insieme alla sua famiglia e a sua figlia Paola. Nelle tenere immagini l’artista romagnola appare più bella e felice che mai, e di certo nelle prossime ore arriveranno altri dettagli sulle nozze.

Nel mentre in questi giorni la Pausini è impegnata in un lungo tour radiofonico, che la porterà a girare l’Italia intera da nord a sud, proprio in occasione dei festeggiamenti dei 30 anni di carriera. Lo scorso 10 marzo inoltre è stata pubblicata la canzone inedita Un Buon Inizio, che anticipa il nuovo album che vedrà la luce nei prossimi mesi. Nell’attesa non resta che fare i nostri più sinceri auguri a Laura e Paolo per le loro nozze.