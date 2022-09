1 La “maledizione” di Leonardo DiCaprio

Poche ore fa è arrivata la notizia della fine della relazione tra Leonardo DiCaprio e Camila Morrone. I due, come ben sappiamo, stavano insieme dal 2017, ed era sembrato che l’attore avesse finalmente trovato una stabilità. Le cose tuttavia non sono andate così e a oggi la star hollywoodiana si ritrova essere nuovamente single.

Sul web intanto sta girando una simpatica teoria, che però potrebbe avere un fondo di verità! Secondo i più infatti DiCaprio non avrebbe mai relazioni con donne Over 25 e come sappiamo ha lasciato tutte le sue ex fidanzate alla soglia del quarto di secolo.

Ma chi sono state le compagne dell’attore negli ultimi 20 anni?

Andiamo a scoprirlo e vediamo quello che è accaduto.

Leonardo DiCaprio e Gisele Bündchen

Una delle storie d’amore che più ci hanno fatto battere il cuore è stata quella tra DiCaprio e Gisele Bündchen.

I due sono stati legati per ben 6 anni e hanno iniziato a frequentarsi nel 1999, quando la modella aveva 18 anni e l’attore 25.

La storia è finita nel 2004, quando lei ne aveva 23.

Andiamo avanti.