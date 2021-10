1 Giulia De Lellis nel libro di Raffaella Mennoia?

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, 25 ottobre 2021, Raffaella Mennoia ha presentato il suo nuovo libro dal titolo “Cupido spostati” e il nome di Giulia De Lellis è spuntato fuori. Partiamo dall’inizio. L’autrce ha introdotto il suo romanzo, spiegando il significato della copertina e di come abbia attinto alla sua vita, romanzandola, come accade spesso in questi casi. Oltre al suo rapporto sentimentale con un uomo, inoltre, racconta anche di due coppie che hanno partecipato al programma di Maria De Filippi.

Nel libro la protagonista si ritrova invitata a un matrimonio di una delle due coppie, il quale si svolge a Verona. Gianni Sperti ipotizza si tratti proprio di Giulia De Lellis e Andrea Damante. Maria, infatti, precisa che non è detto che il matrimonio sia reale, così come la città in cui si svolge. La conduttrice, quindi, ha letto un passaggio:

Chi è stato tradito sa che nulla sarà come prima, anche quando si perdona. Il tradimento è sempre lì. Pronto a farsi ricordare in una gesto, in una canzone, in un odore. Il tradimento ti guarda sempre. Al tradimento piace nascondersi in una strofa, in un gesto, in una strada. Il tradimento, purtroppo, è parte della vita.

L’ipotesi di Giulia De Lellis, poi, continua a ronzare nella testa dei presenti, così come sul web, per altri particolari. La ragazza in questione, infatti, va dalla protagonista del libro per raccontarle di come ha scoperto il tradimento, aggiungendo: “Non hai idea di cosa gli ho combinato in casa“. Gianni, quindi, afferma che la De Lellis aveva raccontato questo particolare della casa nelle precedenti sue interviste. Però, poi, salta fuori un’altra coppia, ovvero quella formata da Aldo e Alessia. Lui, infatti, l’aveva tradita in passato anche se oggi sono sposati e hanno due figli, Leo e Nicolò.

