Domenica Live: lo sfogo di Marco Carta dopo l'assoluzione

Marco Carta si è sfogato a Domenica Live. Il cantante qualche giorno fa è stato assolto per il furto commesso in Rinascente nel giugno del 2019: Marco è innocente e sarebbe dovuto essere in puntata a Live Non è la d’Urso la scorsa settimana. Per via di qualche linea di febbre, però, non è potuto essere presente in studio. Oggi è dunque tornato da Barbara d’Urso e ha commentato questo ultimo anno e mezzo. Ecco il suo sfogo:

“È stato un anno e mezzo difficile, il tempo è passato e ora è tutto più leggero ma prima è stato difficile. Quando però non capisci se la gente ti crede o no, non è semplice affrontare la situazione. Ora sono arrabbiato, con questo processo mediatico che mi è stato fatto. Non è bello, con il mio lavoro che si è dovuto fermare e non è giusto. Sono stato assolto per tre volte e già questo fa capire la mia posizione. Prima ci stavo male ma ora sono arrabbiato.

La nostra testa a un certo punto parte, non sono diventato matto ma queste cose così pesanti mi hanno fatto male. Ho avuto problemi, sia fisici che mentali. Io ho avuto dei problemi due anni fa e questa situazione ha peggiorato le cose. Ora, però, sto bene.”

Un periodo difficile per Marco Carta, che però ora di è concluso nel migliore dei modi. Facciamo a lui un grandissimo in bocca al lupo per il futuro.