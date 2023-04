NEWS

Nicolò Figini | 14 Aprile 2023

Il rumor sui due attori di Mare Fuori

Mare Fuori è la fiction di cui tutti parlano e il pubblico oltre ad amare i personaggi adora anche gli attori che li interpretano. Dopo il suo debutto su Netflix, infatti, la serie ambientata a Napoli ha spopolato non solo in Italia ma in tutto il mondo.

I fan, di conseguenza, si sono appassionati anche delle vite private dei protagonisti. Hanno iniziato a chiedersi, per esempio, con chi fossero legati sentimentalmente gli attori nella realtà. Abbiamo così scoperto che alcuni solo fidanzati tra loro, come nel caso di Maria Esposito e Antonio Orefice.

Tramite i loro profili social scopriamo che la prima foto insieme risale a febbraio 2022. Se il personaggio di Totò è stato messo in risalto nelle prime due stagione, a partire dalla terza è Rosa Ricci una degli interpreti di spicco. Per tale ragione, nel corso del tempo, non sono mancati messaggi di sostegno l’uno all’altra.

Adesso, però, gli spettatori si sono accorti che qualcosa non va. Al momento non abbiamo informazioni certe e si tratta soltanto di ipotesi. Tuttavia le coincidenze hanno fatto sentire puzza di bruciato a diversi fan. Prima di tutto si è parlato di alcune foto che ritraggono Maria Esposito durante uno shooting e in compagnia del fidanzato. La frase “Racconterò di te” è stata interpretata come un segnale di crisi.

Ad aggiungersi, ora, anche il fatto che i due attori di Mare Fuori non si seguono più su Instagram. Che i due si siano lasciati? Cosa sta succedendo? Per il momento non lo sappiamo. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.