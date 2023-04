NEWS

Nicolò Figini | 14 Aprile 2023

Amici 22

La reazione di Wax alle critiche di Amici 22

Questo pomeriggio ad Amici 22 i cantanti hanno letto le pagelle dei giornalisti dopo la quarta puntata del Serale. Tanti i complimenti ma altrettante sono state le critiche ricevute. Wax, per esempio, ha letto un giudizio che non gli è per nulla piaciuto. Qui sotto vi riportiamo il discorso della giornalista del Corriere.it, come possiamo vedere anche sul sito Mediaset Infinity.

Dopo avergli dato come voto un 4 ha scritto: “Un ‘fenomeno’ di scempio(?)” e poi ha continuato:

“C’è chi grida al fenomeno ogni volta che compare sullo schermo. Mentre altri si domandano cosa ci faccia al Serale. Con il voto che gli abbiamo assegnato è chiaro da quale parte stiamo. Faccetta impertinente che tanto piace alle ragazzine, il giovane cantante Wax di notevole più che la voce ha l’indisponenza. Non si esibisce mai senza il filtro autotune e, nonostante questo, la sua vocalità non fa certo faville”.

L’allievo di Amici 22, a questo punto, ha commentato molto arrabbiato questa prima parte. Ma le parole della giornalista non terminano qui:

“Gli va dato atto di una buona presenza scenica à-la ballo di san vito, ma al di fuori di questo, resta impalpabile […]. Giusto essere convinti, soprattutto a 20 anni. Solo che, in questo caso, risulta difficile comprendere in virtù di cosa”.

Dopo aver concluso la lettura, quindi, Wax ha replicato in maniera molto dura alla critica: “Non mi rispetti e io non ti rispetto. Non mi stai tanto simpatica. Se sono arrivato qui ci sarà un motivo. Pensa al tuo lavoro, io penso al mio“. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere e seguiteci per altre news su Amici 22.