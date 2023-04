NEWS

Andrea Sanna | 23 Aprile 2023

meghan markle

Il chiarimento di Meghan Markle

Come noto Meghan Markle non sarà presente all’incoronazione di re Carlo il 6 maggio. Il Principe Harry, come reso noto da Buckingham Palace, prenderà parte da solo alla cerimonia del padre, mentre la moglie e i figli resteranno negli Stati Uniti.

Il Telegraph ha svelato i presunto motivi che avrebbero spinto Meghan Markle a rifiutare la partecipazione all’attesissimo evento. Il tutto pare sia da ricercare in uno scambio epistolare tra la duchessa di Sussex e l’allora principe del Galles avvenuto dopo la prima intervista che Meghan e Harry rilasciarono a Oprah Winfrey. Il principe e la consorte in quell’occasione rilasciavano un’accusa precisa, secondo cui dei membri della famiglia reale (non ne conosciamo l’identità precisa) avrebbero fatto dei commenti razzisti riguardo al colore della pelle di Archie.

A seguito di questa intervista bomba, secondo il Telegraph, Carlo si sarebbe detto rammaricato. Così da scrivere a Harry e Meghan Markle a proposito di quel che si diceva. La duchessa in tutta risposta avrebbe svelato al futuro re il nome della persona che si sarebbe lasciata scappare quelle osservazioni razziste. Stando alla ricostruzione la decisione di re Carlo III di non prendere posizione circa questa vicenda, avrebbe quindi influenzato la scelta di Meghan Markle.

Quanto spiegato fino a ora, però, trova un chiarimento da parte di un portavoce di Meghan Markle. Ashley Hansen, addetto stampa dei duchi di Sussex ha smentito le indiscrezioni del Telegraph a Bazar.com:

“La duchessa di Sussex sta vivendo la sua vita nel presente, senza pensare alla corrispondenza di due anni fa relativa a conversazioni di quattro anni fa. Qualsiasi ricostruzione alternativa è falsa e francamente ridicola. Incoraggiamo i tabloid e i corrispondenti reali a fermare questo circo estenuante che solo loro stanno creando”.

Queste le parole dunque di una persona molto vicina a Meghan Markle circa queste indiscrezioni.