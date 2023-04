NEWS

Andrea Sanna | 23 Aprile 2023

Ballando con le stelle GF Vip 7

La smentita di Lucrezia Lando

La vita di Antonino Spinalbese continua a essere al centro di numerose indiscrezioni. Non ultima la notizia che lo vedrebbe vicino alla maestra di Ballando con le Stelle, Lucrezia Lando. L’insegnante è intervenuta a Novella2000.it per smentire le voci di un presunto flirt con l’imprenditore. Ma partiamo per ordine.

Sebbene sia Antonino Spinalbese che Lucrezia Lando siano particolarmente riservati e il loro privato cercando di tenerlo lontano dai riflettori, nelle scorse ore è emerso il gossip che parla di una possibile frequentazione. Secondo il gossip emerso sulla pagina Instagram di Deianira Marzano l’ex vippone avrebbe tenuto una festa a casa sua ieri sera. Party a cui avrebbe preso parte, sempre secondo il rumor, anche la coreografa del talent show di Rai 1.

Nel profilo dell’influencer è emerso persino un video di testimonianza, con l’intervento di una fan, che si è detta certa come tra gli invitati a casa di Antonino Spinalbese figurasse anche Lucrezia Lando. Sempre la Marzano parlava di “una certa intesa” tra i due.

Adesso però a prendere la parola è stata la ballerina che, dopo la diffusione del pettegolezzo, ha contattato Novella2000.it per spiegare la sua posizione. Queste le parole di Lucrezia Lando circa quanto si è detto sul suo conto:

“Vorrei smentire la notizia. Ho una situazione sentimentale privata. Non riguarda Antonino ma un’altra persona. Era il compleanno di una mia carissima amica che lavora con l’agente di Antonino. Lui non era nemmeno presente al compleanno. Non lo frequento”.

Dunque con queste poche parole Lucrezia Lando ha categoricamente smentito il flirt con Antonino Spinalbese. Anzi, ci ha fornito un dettaglio ulteriore: l’imprenditore non era nemmeno presente alla festa, rispetto a quanto è stato invece detto nelle scorse ore.

Con questo chiarimento si spegne quindi il gossip. Lucrezia Lando e Antonino Spinalbese non sono una coppia e non vi è alcuna frequentazione in corso.