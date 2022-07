1 Il grave incidente avuto da Nathaly

Nathaly Caldonazzo aveva accennato qualcosa nella Casa del Grande Fratello Vip. Durante i giorni di permanenza nel loft di Cinecittà si era lasciata andare a un racconto che riguarda e il terribile incidente stradale avvenuto nel 2018. Un episodio che ancora fa male e ha lasciato dei segni importanti sulla sua vita privata.

Per tale ragione Nathaly Caldonazzo compare tra coloro che hanno scritto una lettera aperta al Presidente Sergio Mattarella. Un modo per richiamare quanto più possibile l’attenzione su un tema importante: le difficoltà vissute da chi è coinvolto in gravi incidenti stradali. Spesso capita, infatti, che non siano tutelati a dovere o gli venga negato il risarcimento danni.

TV Sorrisi e Canzoni ha voluto parlare di questo direttamente con Nathaly Caldonazzo. L’attrice ai microfoni di Antonella Silvestri ha ricordato l’episodio verificatosi nel 2018. Era mezzogiorno e l’ex gieffina stava percorrendo il Lungotevere Oberdan in sella al suo motorino. Improvvisamente è stata colpita da una macchina. Il veicolo ha fatto un’inversione a ‘u’ inaspettata. Così Nathaly è stata soccorsa immediatamente e subito 6 ore di intervento al ginocchio in sala operatoria. Ginocchio che, a quanto da lei stessa confessato, le crea ancora dei problemi: “Sono rimasta ferma per sei mesi”, ha confidato al giornale.

Confrontandosi con altre persone che si trovano nella sua stessa situazione, Nathaly Caldonazzo ha voluto porre l’attenzione su questo tema e si è aggiunta alla lista di persone che ha scritto al Capo dello Stato. Ecco cosa ha raccontato a riguardo la showgirl alla rivista. Continua…