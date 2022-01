Tutto ciò che c’è da sapere sulla showgirl e attrice Nathaly Caldonazzo, oggi concorrente del Grande Fratello Vip 6: l’età, la vita privata, la carriera e dove seguirla su Instagram e social.

Chi è Nathaly Caldonazzo

Nome e Cognome: Nathaly Caldonazzo

Data di nascita: 24 maggio 1969

Luogo di nascita: Roma

Età: 52 anni

Altezza: 1 metro e 78 centimetri

Peso: 60 kg

Segno zodiacale: Gemelli

Professione: showgirl e attrice

Fidanzato: Nathaly dovrebbe essere single

Figli: Nathaly ha una figlia di nome Mia

Tatuaggi: Nathaly non dovrebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: @nathaly.caldonazzo

Nathaly Caldonazzo biografia, età e altezza

Di seguito la biografia della showgirl, oggi concorrente del Grande Fratello Vip 6. Dov’è nata e quanti anni ha Nathaly Caldonazzo?

La bella showgirl (conosciuta anche con il nome di Nathalie Caldonazzo o Nathaly Snell) è nata a Roma il 24 maggio 1969, la sua età dunque è di 52 anni.

Figlia d’arte sua madre era Leontine Snell e nella vita faceva la ballerina e coreografa, mentre suo padre l’imprenditore. A proposito della sua famiglia a Che Tempo Che Fa ha confidato:

“Mio padre era violento con mia madre e io sfogo ciò che ho dentro di me nella pittura. Ho subìto parecchio questo aspetto da piccola e quando è capitato a me ho sempre girato i tacchi e me ne sono andata. Non bisogna mai dare una seconda chance, non è vero amore”.

Vita privata

La vita privata e sentimentale di Nathalie Caldonazzo è davvero ricca di persone famose. Una delle storie d’amore più importanti della showgirl è stata sicuramente quella dei primi anni ’90 con il compianto attore Massimo Troisi. I due si conobbero a Roma in un ristorante, ma non accadde nulla tra loro.

Massimo però riuscì ad avere il suo numero di telefono grazie ad una conoscenza in comune e dopo un po’ nacque la relazione che durò fino alla morte di lui nel 1992 dopo una malattia. All’epoca Nathalie aveva solo 24 anni. E oggi ricorda sempre con grande affetto quegli anni.

Nathaly Caldonazzo ha poi avuto una storia con l’imprenditore napoletano Riccardo Sangiuliano. Dalla loro relazione è nata una bambina. Come si chiama la figlia di Nathaly Caldonazzo? La sua bambina si chiama Mia. Altre relazioni sono state con Pino Quartullo, Stefano Bonaga e Paolo Calissano.

Dal 2016 Nathalie Caldonazzo è stata fidanzata con Andrea Ippoliti, un uomo lontano dal mondo dello spettacolo. Ed infatti la coppia non amava molto le luci dei riflettori e tende a stare lontana anche dai social. I due hanno partecipato insieme a Temptation Island nel 2019, quando lui si è avvicinato alla tentatrice Zoe. La loro storia è così naufragata nel corso del falò di confronto e Nathaly è tornata single.

Non sappiamo se oggi ci sia o meno un fidanzato nella sua vita. Tra gli altri fatti che riguardano la vita privata di Nathaly, l’incidente che l’ha coinvolta nel 2018 in Piazza Monte Grappa a Roma. Dopo tale episodio è stata costretta a sottoporsi a diversi interventi chirurgici. La Caldonazzo ha raccontato di avere ancora male al ginocchio dopo quanto successo e di avvertire ancora i dolori dell’incidente.

Dove seguire Nathaly Caldonazzo: Instagram e social

Come e dove seguire Nathalie Caldonazzo sui social network? Il modo migliore è sicuramente attravero il suo profilo Instagram, in cui si fa chiamare Nathaly. Qui ha un grande seguito, di ben oltre 138 mila follower.

E siamo sicuri che con la partecipazione a Temptation Island Vip diventerà ancora più famosa anche tra le nuove generazioni.

Sui social la bella showgirl condivide molte foto di vita quotidiana, mostrando ai suoi fan come passa le giornate e ciò che le piace fare. Non mancano gli scatti in cui si può notare tutta la sua bellezza esteriore.

È possibile trovare Nathaly anche su Facebook.

Carriera

Che lavoro fa Nathaly Caldonazzo? Ha inziato a lavorare come modella, dividendosi tra Roma e Milano. Inoltre si è occupata di pubbliche relazioni in alcuni locali romani e anche nella Costa Smeralda (in Sardegna). Ha debuttato in TV come ballerina in alcuni corpi di balllo di vari programmi televisivi. Mentre la prima volta come attrice risale al 1989 al cinema con la pellicola Fratelli d’Italia di Neri Parenti.

Il grande salto che ha portato al successo Nahalie Caldonazzo avviene nel 1997, quando cioè diventa primadonna del bagaglino. Contemporaneamente ha continuato a lavorare come attrice sia al cinema che in TV con molte fiction. Negli anni ha intrapreso anche la strada del teatro e ha realizzato diversi spettacoli. Tra gli ultimi e tra i tantissimi ricordiamo Passo a due pas de deux e Parlami d’amore.

Nel 2014 ha prodotto con il compagno Fightfootball, in onda su Premium Sport. Qui alcuni dei lavori che l’hanno coinvolta tra cinema e TV.

Nathaly a L’Isola dei Famosi

Nel 2017 Nathaly Caldonazzo è stata concorrente del reality show L’Isola dei Famosi, ma è uscita dopo 15 giorni di permanenza.

Temptation Island Vip 2019

Per Temptation Island Vip 2019, il reality di Maria De Filippi dedicato ai famosi, Nathalie Caldonazzo e il fidanzato Andrea Ippoliti sono stati scelti tra le coppie per partecipare.

Nella loro presentazione al programma le premesse non sono delle migliori. I due infatti sono nelle loro rispettive case, poiché tre giorni prima del video hanno litigato. Non si sono ovviamente lasciati, ma hanno dei problemi. Quello che quindi sperano è che il programma li porti a ritornare a vivere insieme, ma con altri presupposti e una maggiore tranquillità di coppia.

La loro avventura nel reality non è iniziata nel migliore dei modi. Lei si è un po’ sfogata con i tentatori della sua relazione, non parlando benissimo del fidanzato. E lui ha reagito avvicinandosi tanto ad una tentatrice e questo ha fatto piangere Nathalie.

Nella seconda puntata la situazione è ancor più peggiorata, poiché Andrea si è spinto molto con la single, con anche domande intime. Nathalie è quindi scoppiata a piangere, ma poi ha voluto reagire godendosi questa esperienza. Tra loro sembra essersi una ripicca continua.

Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti hanno abbandonato Temptation Island Vip 2019 con un falò di confronto anticipato. I due, dopo un grande litigio, sono usciti dal programma divisi.

Nathaly Caldonazzo al Grande Fratello Vip 6

Il 20 dicembre 2021, dopo tanti rumor, ha preso il via l’avventura di Nathaly Caldonazzo al Grande Fratello Vip 6, condotto da Alfonso Signorini. Per lei si tratta di un nuovo reality con cui confrontarsi e mettersi alla prova. Come se la caverà? Nel paragrafo del percorso vi racconteremo tutte le principali vicende che la coinvolgono.

Il percorso di Nathaly al GF Vip 6

In data 20 dicembre 2021 ha preso il via il percorso di Nathaly Caldonazzo al Grande Fratello Vip 6. Scopriamo in questo paragrafo dedicato come procede la sua avventura nel reality.

15° settimana : Fin dal suo ingresso Nathaly è stata protagonista di un simpatico siparietto con Giucas . La showgirl è stata ben accolta dagli altri vipponi. È parsa piuttosto complice con Biagio , scatenando le gelosie di Miriana . La Caldonazzo è stata anche la confidente di tanti concorrenti.

: Fin dal suo ingresso è stata protagonista di un simpatico siparietto con . La showgirl è stata ben accolta dagli altri vipponi. È parsa piuttosto complice con , scatenando le gelosie di . La è stata anche la confidente di tanti concorrenti.

Come gli altri anche lei ha ricevuto un videomessaggio per Natale e dei regali.

16°, 17° e 18° settimana: Nathaly si sta ambientando nella Casa. Qualche battibecco con Valeria ed Eva. Grande complicità, invece sia con Biagio, poi eliminato, che con Soleil. Acceso scontro con Katia, tra le due sono volate parole grosse. Nathaly ha preso le difese sia di Miriana che di Lucrezia. Qualche esternazione della Caldonazzo, però, non è piaciuta al pubblico. Scontro in puntata con Katia. Ha avuto da discutere anche con Carmen e ha rivelato un retroscena sul matrimonio di quest’ultima e di aver sentito Enzo Paolo prima del suo ingresso. Lui è giunto in puntata per smentire Nathaly e tranquillizzare sua moglie. (IN AGGIORNAMENTO)

