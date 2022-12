NEWS

Vincenzo Chianese | 16 Dicembre 2022

La replica di Nina Zilli

In queste ore a finire al centro della polemica è stata Nina Zilli. Pochi giorni fa infatti l’amata e nota cantante ha pubblicato dei tweet sul suo profilo, nei quali ha invitato le sue colleghe donne a concentrarsi più sulla musica e sull’arte piuttosto che sull’immagine. Queste le sue dichiarazioni, che tuttavia hanno scatenato il web:

“Consiglio a chi volesse mai intraprendere la carriera di cantante e/o cantautrice: esci le canzoni belle, non la pheega. È un CONSIGLIO. Spostare il piano da una riflessione personale, da cantautrice che, mondialmente vede questa stristezza, ad una polemica, lo trovo scorretto, poco edificante e fuori tema. Non ce l’ho con nessuno, non polemizzo. Mi auguro che le nuove generazioni facciano meglio. La musica è pur sempre un’arte. Che ci è stata vietata fino all’inizio del ‘900. Ora che possiamo farla, facciamola come si deve non uniformiamoci al mondo maschilista, dimostrandoci le più maschiliste di tutte. Facciamoci valere per quel che produciamo artisticamente. Questo è”.

I più tuttavia si sono convinti che le parole di Nina Zilli fossero rivolte a Elodie, che pochi giorni fa ha rilasciato il suo nuovo singolo, Ok, Respira. Proprio sulla cover del brano e all’interno del videoclip, l’ex concorrente di Amici appare più sexy e provocante che mai. A quel punto in molti hanno accusato la Zilli di aver attaccato Elodie per essersi mostrata scoperta, e la notizia è stata riportata da diverse testate autorevoli, facendo il giro del web. Poco fa però Nina è venuta a conoscenza della polemica che la sta travolgendo e a quel punto ha deciso di replicare, facendo chiarezza sulla situazione e smentendo naturalmente il tutto. Queste le sue parole:

“Scusate leggo ora che “avrei attaccato Elodie”? Ma siete pazzi? Sotto il primo tweet ho anche precisato “noto una tendenza mondiale che purtroppo produce musica orrenda e l’immagine prevale su tutto, mancando nel contenuto”

Complimenti alle testate che HANNO INVENTATO! Bravi!”.

Nessuna faida dunque tra Nina Zilli ed Elodie. Tra le due cantanti c’è infatti stima e rispetto e i tweet dell’artista piacentina non erano in alcun modo riferiti alla Di Patrizi.