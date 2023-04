NEWS

Nicolò Figini | 17 Aprile 2023

GF Vip 7

In queste ultime ore è diventato virale un video in cui si vede un ragazzo toccare il lato B di Oriana Marzoli in discoteca

Il video di Oriana Marzoli in discoteca

Dopo la fine del GF Vip 7 la vita per Oriana Marzoli si è fatta ancora più ricca di impegni lavorativi. Sabato 15 aprile, per esempio, è stata ospite in una discoteca di Vicenza per incontrare i suoi fan. Nonostante fosse accompagnata dal fidanzato Daniele Dal Moro, però, è stata vittima di uno spiacevole episodio. Un ragazzo lì presente, infatti, ha allungato la mano per palparle il lato B.

Ovviamente il web ha condannato il gesto, ma cos’è successo di preciso? Come possiamo vedere anche dal video qui sotto, Oriana si è posizionata in console con Daniele. In seguito, scortata da una guardia del corpo, è scesa in mezzo alla folla per godersi lo spettacolo. Uno sconosciuto, però, pare aver allungato la mano e le ha toccato il fondoschiena.

Ovviamente l’ex vippona si accorge del gesto e facendo un piccolo balzo in avanti scaccia la mano con un movimento del braccio. Tuttavia Oriana Marzoli non smette mai di sorridere per le foto e il suo pubblico. Al momento nessuno si è ancora espresso in merito a quanto accaduto. Staremo a vedere se nei prossimi giorni vorranno dire qualcosa sui propri profili social. Qui sotto il video.

mi si riempiono gli occhi di lacrime se penso che una donna debba guardarsi costantemente le spalle perché neanche più libera di andare in discoteca, indossare ciò che più le piace e divertirsi e che sia invece concesso a dei ratti di fare SCHIFO. #oriele pic.twitter.com/YBdVAldudZ — hola bebè 💌 (@flvspd) April 16, 2023

Vi terremo aggiornati nel caso in cui dovessimo saperne di più. Nel frattempo, però, continuate a seguirci per non perdervi tante altre news sugli ex concorrenti del Grande Fratello Vip e non solo.