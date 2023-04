NEWS

Vincenzo Chianese | 17 Aprile 2023

L’incontro tra le famiglie dei Donnalisi

Senza dubbio in questi mesi i Donnalisi hanno fatto a lungo discutere il web. Come sappiamo Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si sono conosciuti e innamorati nella casa del Grande Fratello Vip 7, tuttavia la loro storia ha vissuto numerosi momenti di alti e bassi. In diverse occasioni infatti sembrava che la coppia avesse intenzione di mettere un punto definitivo alla relazione. Ciò. nonostante gli ex Vipponi sono sempre riusciti a superare le avversità e adesso, dopo la fine del reality, hanno finalmente dato il via alla loro vita insieme. Pare infatti che tra Donnamaria e la Fiordelisi tutto proceda a gonfie vele e le vecchie tensioni sembrerebbero essere solo un vecchio ricordo. In queste ore nel mentre è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha attirato l’attenzione del web.

Edoardo e Antonella hanno infatti fatto incontrare le loro rispettive famiglie e proprio la schermitrice si è mostrata sui social in compagnia di sua madre e di sua suocera. Lo scatto ha naturalmente fatto in breve il giro dei social, e ha fatto discutere gli utenti.

Qualche giorno fa nel mentre per tutti i fan dei Donnalisi è arrivata un’altra notizia inaspettata. Proprio Antonella Fiordelisi infatti, nel corso di un’intervista per Casa Chi, ha fatto sapere di desiderare un figlio da Edoardo Donnamaria, e in merito ha affermato:

“La nostra, siccome è una storia importante, abbiamo pensato di andare oltre in futuro. Io per la prima volta ho anche pensato di diventare madre e l’ho pensato solo con lui. Quindi è una cosa importante e questo lui me l’aveva detto inizialmente. Anche lui ha voglia di diventare padre”.

Non resta dunque che fare un enorme in bocca al lupo ai Donnalisi, che senza dubbio sono stati due dei protagonisti assoluti del Grande Fratello Vip 7.