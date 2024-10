Ecco le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per la giornata del 3 ottobre 2024: cosa dicono le stelle oggi

Anche oggi nel corso della nuova diretta de I Fatti Vostri come sempre sono arrivate le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox per la giornata di giovedì 3 ottobre 2024.

Ma cosa ci dicono stavolta le stelle? Andiamo a scoprire cosa accadrà segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario

Due stelle per il Sagittario.

È probabile che in queste settimane qualcosa non sia andato per il verso giusto.

Spesso vi trovate a dover lottare per far valere le vostre idee.

Se ci sono dispute potreste innervosirvi. Vorreste evadere ma le responsabilità sono tante. Ci vuole pazienza.