Pino Daniele ci lasciava 9 anni fa, il dolce ricordo di sua figlia Sara: “Sei vicino a me”

Debora Parigi | 4 Gennaio 2024

Il 4 gennaio 2015 ci lasciava Pino Daniele. La notizia della morte del noto cantautore colpì tutti lasciando allibiti. A 9 anni di distanza da quel terribile giorno la figlia Sara ha condiviso un suo pensiero che ha toccato l’animo di molti.

Il post della figlia per l’anniversario della morte di Pino Daniele

Sono passati 9 anni dalla morte di Pino Daniele. Era infatti il 4 gennaio 2015 quando il cantautore, sofferente di problemi cardiaci da tempo, fu colto da infarto mentre si trovava presso la sua villa in Toscana, un podere isolato nelle campagne tra i comuni di Magliano in Toscana e Orbetello. Giunto all’ospedale Sant’Eugenio di Roma, dopo vani tentativi di rianimazione, venne dichiarato deceduto alle ore 22:45.

La notizia fu subito resa nota lasciando sconvolti tutti i suoi fan e l’Italia intera. Una morte avvenuta troppo presto, quando il cantante non aveva ancora compiuto 60 anni. E che lasciò un enorme vuoto nei cuori delle persone che gli volevano bene. Ma la sua musica continua ad essere amata e ad emozionare.

Nel giorno di questo terribile anniversario la figlia Sara, avuta dalla seconda moglie Fabiola Sciabbarrasi, ha dedicato un pensiero al padre. E lo ha fatto attraverso il suo profilo Instagram con una foto privata e delle parole che racchiudono tutto l’amore che c’era tra padre e figlia e che c’è ancora nonostante il destino sia stato crudele.

“Mi sento ancora quella bambina che ti guarda dal sedile posteriore della macchina e cerca di stringere la tua mano. Non è cambiato niente. Sono sempre io. E tu sei vicino a me”, ha scritto Sara pubblicando una foto in bianco e nero di Pino Daniele seduto in auto mentre lei si trova nel sedile posteriore. Si tratta di una visuale che lei aveva spesso quando erano in viaggio in macchina.

Questa mattina l’ultima moglie di Pino, Fabiola, è stata invece ospite di RDS per ricordare appunto il cantatutore. E ha parlato anche dei loro momenti privati, come la nascita del loro amore nel 1992. I due si sono però sposati solo nel 2004 e oltre a Sara hanno avuto altri due figli: Sofia e Francesco. Pino aveva inoltre altri due figli dal precedente matrimonio: Alessandro e Cristina.