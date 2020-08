Una delle influencer più amate e seguite degli ultimi anni è certamente Rosalba. La giovane tiktoker è ormai da tempo nel cuore del pubblico, nonostante recentemente sia finita spesso al centro della polemica sul web. Nel mentre qualche anno fa, tramite un video pubblicato sul suo canale YouTube, la blogger aveva annunciato di aver lasciato la scuola, spiegando il perché della sua decisione. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Ho lasciato la scuola in terza superiore. Così ho iniziato a fare video su YouTube, ma non è stata questa la causa per la quale ho lasciato gli studi. Era molto carina la scuola, solo che non faceva per me. Non era quello che avrei voluto fare. Non avevo voti pessimi, quindi non è che l’ho lasciata perché sono una capra e non ho voglia di fare nulla. Quell’anno è stato molto particolare. I miei genitori hanno divorziato, e il legame con la mia famiglia era la base di tutto. Questo legame si è spezzato e quel periodo non è stato bello. Avevo anche iniziato l’anno scolastico, stavo andando bene. Ma poi è successo che c’è stata l’occupazione e da lì ho preso dei giorni per pensare sul mio futuro. Ho capito che la mia passione non era quella ed ho deciso di dedicarmi alla mia vera passione”.