1 Selvaggia Roma al Grande Fratello Vip 6?

Nei mesi passati abbiamo potuto apprezzare Selvaggia Roma per la sua partecipazione al reality condotto da Alfonso Signorini e, forse, potremmo anche ritrovarla nel Grande Fratello Vip 6. Ma cosa sta succedendo? Il tutto è partito da un post su Instagram che l’influencer ha pubblicato nella giornata di oggi. All’interno, quindi, leggiamo la motivazione per la quale sta chiedendo di far parte del cast della prossima edizione e lancia un appello ai fan. Ecco, quindi, cos’ha detto e la foto.

Ciao Ragazzi! Avete sentito che sta ripartendo la macchina del GF Vip e che alla guida sarà di nuovo il grande Alfonso Signorini! Mi avete scritto in tantissimi che sono stata troppo poco nella casa e che avreste voluto che io rientrassi. Allora aiutatemi a chiedere ad Alfonso Signorini di poter rientrare nella casa della prossima edizione!

Selvaggia Roma si candida per il Grande Fratello Vip 6

Ecco, quindi, che Selvaggia Roma incita i suoi fan per aiutarla a entrare anche nel Grande Fratello Vip 6 e avere l’occasione di potersi far conoscere di più. Queste, perciò, le sue parole esatte:

Commentate in tantissimi sotto questo post taggando Alfonso Signorini e chiedetegli di farmi rientrare… Il commento più particolare e convincente vince un aperitivo con me in persona la prossima settimana in centro a Roma. Dai, commentate!

Selvaggia riuscirà a convincere Alfonso nel farla prendere parte anche alla sesta edizione del Grande Fratello Vip? Per ora è troppo presto per dirlo o per saperlo con certezza. Nei prossimi giorni, forse, Signorini le risponderà e noi vi aggiorneremo con le sue di parole. Nel frattempo non possiamo fare altro che attendere e vedere ciò che succederà. Intanto, invece, il conduttore pare abbia adocchiato altre due persone che gli piacerebbe inserire nel gruppo. Per scoprire di chi si tratta continuate a leggere…