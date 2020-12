2 Uomini e Donne: ex tronista annuncia di essere incinta

Una ex tronista e corteggiatrice storica di Uomini e Donne ha annunciato di essere incinta. Stiamo parlando Silvia Raffaele, che ha presto parte alla trasmissione diversi anni fa. Prima in veste di corteggiatrice, durante il trono di Fabio Colloricchio e poi come tronista. Silvia, dopo un percorso piuttosto turbolento, aveva deciso di lasciare il trono prima della scelta e quindi se n’era andata senza trovare l’anima gemella.

Anima gemella che ha trovato dopo Uomini e Donne. L’ex tronista, infatti, è fidanzata da tempo con il calciatore Andrea La Mantia e adesso i due aspettano un bambino. A dare l’annuncio ci ha pensato proprio Silvia Raffaele, che su Instagram ha scritto:

“Nonostante nell’ultimo periodo io sia stata abbastanza riservata inerente la mia vita privata, oggi sento la necessità e la gioia di condividere con voi una lieta notizia. Molto presto io e Andre saremo in tre. Inizia un nuovo capitolo della nostra vita insieme e non vediamo l’ora. Cooming Soon Lorenzo. La gioia del tuo arrivo è un’emozione così indescrivibile che non bastano parole per raccontarlo.

Nonostante quest’anno sarà un Natale un po’ diverso per tutti, ricordiamoci che questo giorno è una festa che riempie il cuore di gioie. Per questo noi vorremmo augurarvi tanto amore e serenità con la speranza che sia un anno migliore per tutti.”

L’annuncio è stato accolto con calore dai followers, che hanno tutti fatto gli auguri a Silvia Raffaele e ad Andrea. Ci uniamo al coro di congratulazioni per questa bellissima notizia!