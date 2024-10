Un’altra concorrente molto brava di Tale e quale show 2024 è sicuramente Verdiana Zangaro e nella sesta puntata vediamo che imita Christina Aguilera con una meravigliosa esibizione. Ecco il risultato finale e i commenti dei giudici del programma.

L’esibizione di Verdiana Zangaro a Tale e quale show nell’imitazione di Christina Aguilera

Dobbiamo dire che nell’edizione 2024 di Tale e quale show le donne sono sicuramente una spanna sopra agli uomini. Lo dimostra il fatto che nella quinta puntata il podio è stato tutto femminile. E sul podio c’era anche Verdiana Zangaro che ha fatto una splendida imitazione di Mariah Carey.

E per la sesta puntata non è stata da meno con un’altra artista davvero difficile da interpretare specialmente per la sua voce. Verdiana Zangaro ha infatti imitato Christina Aguilera. La concorrente si è dovuta esibire nel brano “Lady Marmalade” direttamente dal videoclip ufficiale del brano. E non possiamo che applaudire la sua performance di cui potete vederne un estratto nel video qui sotto:

Seconda ad esibirsi, anche Verdiana ha preso una standing ovation dal pubblico perché è stata davvero fantastica. Notiamo che oltre ad essere molto simile nelle movenze, anche nella voce era praticamente identica. Infatti i giudici hanno fatto tanti i complimenti alla concorrente. Come sempre Cristiano Malgioglio è andata un po’ controcorrente perché dice che non ha sentito il brivido. Il pubblico in sala non si è trovato d’accordo.

Se questa esibizione di Verdiana Zangaro vi è piaciuta e volete rivederla, ma se volete rivedere tutta la puntata di Tale e quale potete collegarvi al sito di RaiPlay.