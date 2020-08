Nel corso di questo sabato abbiamo fatto conoscenza della quinta coppia di Temptation Island. I canali ufficiali del programma, guidato stavolta da Alessia Marcuzzi, ha rivelato gli altri due concorrenti che si aggiungeranno a quelli già ufficializzati. Parliamo di Sofia e Amedeo, che nel video di presentazione hanno spiegato a grandi linee quelli che sono i problemi che li hanno spinti a mettere in gioco i loro sentimenti.

Ecco quanto estrapolato dalla clip di Temptation Island. A parlare è Sofia:

“Ciao sono Sofia, ho 30 anni e abito a Celalba in provincia di Perugia. Ho deciso di scrivere a Temptation Island perché questa situazione non mi fa dormire la notte. Penso sia un mio diritto volere una famiglia e una convivenza”.

Questa dunque la presa di posizione di Sofia, seguita da Amedeo, che è di tutt’altra veduta:

“Io sono Amedeo, ho 32 anni e vivo a Città di Castello e sono fidanzato con Sofia da 11 anni e in questo momento non conviviamo. Non sono pronto a fare un passo in più, quindi la mia domanda è se sono o meno innamorato di lei”.