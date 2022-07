9 milioni di euro pignorati a Tiziano Ferro

Nel 2013, come riporta anche l’Huffington Post, Tiziano Ferro era stato accusato di evasione fiscale e condannato al pignoramento di 3 milioni di euro per compensi non dichiarati pari a 2.038.956 euro (più imponibile Iva di 1.373.978 euro). In quel momento aveva avuto inizio un contenzioso negale che si è risolto nel 2017 con l’assoluzione da parte della Corte d’Appello. La Cassazione, però, ha poi respinto il ricorso del cantante giudicando operazione fittizia il suo trasferimento di residenza legale nel Regno Unito, avvenuto nel 2006.

Tiziano, già all’inizio della vicenda, si era difeso dichiarando che il tempo che non passava nelle sue residenze si doveva imputare ai vari tour e spostamenti per motivi di lavoro. Oggi il cantautore potrà introdurre il giudizio di merito per far valere le proprie ragioni. Fatto sta, però, che il fisco italiano gli ha pignorato 9 milioni di euro. Secondo il quotidiano Latina Oggi, infatti:

[…] La decisione si riferisce ad un contenzioso che risale a diversi anni fa. È stata convalidata l’esecuzione esattoriale intrapresa dall’Agenzia delle Entrate Riscossione ai danni di Tiziano Ferro per un debito di 9 milioni di euro. La decisione del Tribunale civile di Latina sarebbe arrivata con una sentenza dello scorso 15 luglio. Il tribunale avrebbe dunque rigettato la sospensione del pignoramento presso la Tzn Srl, la società riconducibile al cantante. Quest’ultimo avrebbe omesso di versare Irpef, Irap e Iva relative ai periodi d’imposta 2006, 2007 e 2008 […].

Vedremo come si svilupperà tutta la situazione per Tiziano Ferro. Tra l’altro il cantante quest’anno è diventato papà, insieme a suo marito, di due splendidi bambini. questo il tenero annuncio: “Due telefonate mi hanno reso l’uomo più felice del mondo. La prima qualche mese fa: una bimba. La seconda poche settimane dopo: questa volta un bimbo. Sono diventato papà, e voglio presentarvi queste due meraviglie di 9 e 4 mesi. Margherita e Andres, la vostra vita è appena iniziata. Ma anche la nostra“.

Seguiteci per molte altre news.

Novella 2000 © riproduzione riservata.