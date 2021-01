Negli ultimi giorni a finire al centro del gossip e del pettegolezzo è stato nientemeno che Tommaso Zorzi. Inaspettatamente infatti a svelare di aver avuto un flirt con l’influencer è stato Luca Vismara, ex protagonista di Amici di Maria De Filippi e de L’Isola dei Famosi. Il cantante, nel corso dell’ospitata all’evento di Capodanno di Biccy, ha raccontato di aver frequentato Zorzi, svelando i dettagli della loro conoscenza. Queste le sue dichiarazioni a riguardo:

“Io e lui ci siamo visti più e più volte, se nascerà qualcosa sarà fuori dal Grande Fratello Vip, lontano da tutto il mondo che ci circonda. Vedremo di conoscerci meglio. Allora, è vero che qualcosa c’è stato e no, non abbiamo giocato a briscola e nemmeno a tombola. Quindi ammetto che lascio le porte aperte a Tommaso Zorzi. Se lui aprirà i portoni io sono felice, vorrei che nascesse tutto in maniera semplice. Lo spero. Se poi non nasce nulla amen. Come tanti amori non sono nati non andrà avanti nemmeno questo”.