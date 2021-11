True Diamond Perfume: un Perfect Match con l’attrice Anna Brancati

Un profumo irresistibile

Perfect Match, creato da True Diamond Perfume, è il primo profumo al mondo con un vero diamante 0.23-0.27 carati nel tappo, rimovibile per essere montato su un gioiello a scelta.

Nella scatola, prodotta a mano, si cela una fragranza di nicchia, contenuta in un flacone che imita fedelmente le 57 faccette del diamante a taglio tondo.

Un certificato gemmologico EGL o DGLA garantisce qualità e caratteristiche della pietra. Perfect Match non è solo un regalo, ma un investimento durevole nel tempo! Per gli appassionati di profumi e per chi già possiede la versione con diamante e desidera una “ricarica”, esiste Perfect Match Without D.

Entrambi i prodotti sono disponibili sul sito truediamondperfume.it e nei negozi selezionati.

La collaborazione con Anna Brancati

La collaborazione con l’Azienda è nata quasi per caso. Anna Brancati, apprezzata attrice italiana, prima di diventarne Ambassador ha scelto Perfect Match come suo profumo, un amore a prima vista.

Il talento di Anna è emerso in varie occasioni, per esempio al suo esordio nelle serie TV con Gomorra, o a quello cinematografico ne La parrucchiera. Anna ha un’immagine vulcanica, passionale, che si esprime anche nelle sue lotte contro la violenza di genere.

Anna, cosa ti ha colpita di Perfect Match?

Ho letto che si “sente” se una persona appena incontrata è degna del nostro interesse da due dettagli: come ti stringe la mano e il suo “odore”. Prima di provare Perfect Match avevo la tentazione di sperimentare tutte le novità olfattive. Sono sempre stata incostante di carattere, e ho profumi “miei” che suggellano tanti momenti. Ma poi, a un certo punto, volevo cambiare. Volevo qualcosa che mi trasmettesse sicurezza, che parlasse in maniera intima di me, del mio modo di essere, del mio vissuto. E un bel giorno ho apprezzato il bouquet di Perfect Match, e ho sentito la sua scia che mi entrava dentro. Perfect Match è una fragranza iperfemminile, adatta a una moderna femme fatale che non rinuncia però al romanticismo. Evoca eternità, perché la sua fragranza è persistente. Per me è “il profumo del diamante”: puro e duraturo, come la pietra che celebra l’amore.

Anna, cos’è per te l’amore?

L’amore è trovare qualcosa di valore e di piacevole quando meno te l’aspetti… È la fortuna di fare per caso scoperte che ti fanno stare bene e che ti fanno compiere gesti naturali, per far stare bene chi ami.

Sappiamo che hai deciso di regalare il diamante contenuto nel tappo a tua figlia…

Ho deciso di regalare quest’anno a mia figlia un anello solitario perché abbiamo sempre festeggiato il suo compleanno insieme a quello del fratello, che cade a pochi giorni di distanza. Quest’anno mio figlio Carlo Eduardo ha compiuto 18 anni, e siccome non potevo non fare una festa solo sua per la maggiore età ho pensato che mia figlia, Rosa Maria, dovesse ricevere anch’essa qualcosa di importante. Credo che un anello con diamante sia qualcosa di eternamente romantico. Voglio che lei lo guardi e pensi che sarò sempre dalla sua parte. Rosa Maria e Carlo Eduardo sono una parte di me, la migliore!

Novella 2000 © riproduzione riservata.