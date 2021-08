1 Crisi per un’altra coppia di Uomini e Donne?

Solo pochi mesi fa li abbiamo visti tra i protagonisti del parterre del Trono Over di Uomini e Donne. Parliamo di Elisabetta Simone e Luca Ceneretti. La loro conoscenza ha preso il via proprio all’interno del dating show di Canale 5, anche se poco dopo il cavaliere aveva confidato alla dama di non provare così tanto interesse da proseguire la frequentazione.

Un brutto colpo per Elisabetta che ci sperava tanto. Ma come ogni storia che si rispetti non mancano i colpi di scena e anche loro ne hanno riservato uno. Terminato Uomini e Donne, la Simone e Ceneretti sono stati spesso pizzicati insieme e proprio lei al magazine del programma aveva ammesso che era si stavano sentendo.

Con il trascorrere del tempo la dama e il cavaliere di Uomini e Donne si sono mostrati insieme anche sui social e ciò che traspariva dagli scatti era grande complicità tra loro. Adesso, però, Elisabetta ha pubblicato una storia sul suo profilo, che lascia pensare a una presunta crisi con Luca:

“Una persona quando ama… ama senza se e senza”, si legge dalle Instagram Elisabetta Simone. Nel lungo messaggio dell’ex dama si legge: “Quando ti accorgi che l’altra persona è concentrata sulla propria vita perfetta, all’interno di essa nessuno può entrarci perché occupa da sola già tutto lo spazio. Ci sono donne che mettono tutte l’energie, l’anima e tutto il cuore. Sono abituate a lottare perché la vita non sempre è stata generosa e lottano, per quell’amore forte. Vanno contro tutto e tutti, perché ci credono. Non sono illuse, forse, sono state illuse a crederci. E allora realizzi e dici… Basta”.

Che voglia dirci qualcosa? O si tratta di una semplice riflessione?

Storie Instagram Elisabetta Simone

Al momento Luca non ha scritto nulla nel suo profilo ed Elisabetta non ha aggiunto altro in merito. Che ci sia davvero una spaccatura tra loro dopo il ricongiungimento? Staremo a vedere e chissà non possano fare ritorno a Uomini e Donne per parlare di quanto successo.

Le notizie però non sono finite qui. E una riguarda proprio una protagonista della scorsa stagione della trasmissione di Maria De Filippi…