1 Grande traguardo per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Sono passati alcuni anni da quando Virginia Stablum ha partecipato a Uomini e Donne in qualità di corteggiatrice di Nicolò Brigante. I due come qualcuno ricorderà lasciarono il dating show di Maria De Filippi insieme, tuttavia la loro relazione durò solo una manciata di settimane. Da quel momento Virginia ne ha fatta di strada e a oggi ha ritrovato l’amore e la felicità al fianco del suo compagno Vittorio Scala. Come se non bastasse in queste ore è arrivata un’altra grande soddisfazione per la Stablum.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata infatti Miss Universe Italy 2022! Virginia dunque rappresenterà proprio il nostro paese al concorso di bellezza Miss Universe, che si svolgerà a gennaio 2023. Sui social nel mentre la Stablum ha condiviso il momento della sua vittoria, e naturalmente non sono mancate alcune dichiarazioni. Ecco cosa ha affermato:

“Sono entusiasta di questa vittoria ed è forse scontato dirlo ma, sono soprattutto orgogliosa di aver partecipato ad un concorso incredibile e innovativo che promuove le nuove frontiere della bellezza sempre più pop (popolare, ancorato alla realtà) e digitale, proprio come piace a me, qualificando la donna come portatrice di valori che vanno oltre l’aspetto. Quando ho saputo che nel 2023 questo concorso avrebbe aperto le porte anche donne sposate, incinta, già madri, ho pensato che questa fosse una scelta coraggiosissima e di assoluta civiltà e progresso, e anche per questo ho scelto di partecipare quest’anno. Quindi sarò onoratissima di rappresentare l’Italia alle finali di Miss Universe e simbolicamente dedico questa vittoria a tutte le donne e al meraviglioso, complesso e magico mondo che rappresentiamo”.

