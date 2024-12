Caos oggi a Uomini e Donne. Dopo la segnalazione sul suo conto e dopo essere rimasto senza corteggiatrici, Alessio è stato costretto ad abbandonare il trono. Nello stesso momento Mario Cusitore ha deciso di abbandonare il programma e Maria De Filippi ha lanciato una stoccata.

Caos nello studio di Uomini e Donne

Puntata intensa oggi a Uomini e Donne. Tutto è iniziato quando è arrivata una segnalazione su Alessio, che è stato avvistato in discoteca in compagnia, violando il regolamento del dating show. A quel punto in studio è scoppiato il caos. Le corteggiatrici del giovane tronista, dopo un lungo confronto, hanno deciso di lasciare il programma e così Alessio è rimasto senza pretendenti. A essere tirato in ballo è stato anche Mario Cusitore, che si trovava nello stesso locale del tronista. Il giovane uomo nel mentre ha provato a spiegare il suo punto di vista, affermando di aver sbagliato ma di non avere nessuna relazione al di fuori del programma.

Ciò nonostante Maria De Filippi, visibilmente infastidita da quanto accaduto, ha cacciato Alessio dal dating show, invitandolo ad abbandonare il trono. Mentre il ragazzo stava salutando tutti però è accaduto qualcosa di inaspettato.

Mario Cusitore si è infatti alzato dalla sedia e ha annunciato di voler abbandonare Uomini e Donne. Pronto a quel punto l’intervento di Tina Cipollari e Gianni Sperti, che si sono chiesti perché il Cavaliere volesse lasciare il programma. Non è mancato il puntiglioso commento del ballerino, che ha affermato: “Va via perché viene attaccato sempre? Poverino, lui è la vittima della situazione”. Pronta dunque la replica di Maria De Filippi, che lanciando una frecciatina ha dichiarato senza peli sulla lingua: “Ce la faremo a reggere questa botta? Io penso di sì”.

Terminano dunque i percorsi di Alessio e Mario all’interno del dating show. Ma cosa accadrà nelle prossime settimane? Cusitore chiederà di tornare all’interno del Trono Over o stavolta avrà detto per sempre addio al programma?