In attesa del ritorno di Uomini e Donne sul piccolo schermo, una notizia giunge da un ex corteggiatore. Il cavaliere, noto per aver avviato una conoscenza con Gemma Galgani, ha rivelato sui social di attraversare un periodo complesso della propria vita. Parliamo di Fabrizio Cilli, il quale prese parte al programma nel 2019. In quella circostanza si espose nei confronti della dama torinese e il suo interesse fece molto discutere. La conoscenza non andò avanti e poco dopo l’ex corteggiatore decise di lasciare la trasmissione.

Adesso per Fabrizio Cilli di Uomini e Donne pare essere un momento particolarmente delicato. Sul suo profilo personale di Instagram ha condiviso una parte della sua vita privata. Un qualcosa di molto importante. Fabrizio ha svelato di avere dei problemi di salute che sta cercando di risolvere quanto prima. Come dichiarato deve presto essere operato alla spina dorsale. Ha anche fatto sapere di trovarsi a soffrire parecchio di questa situazione, che lo porta ad avere dei dolori insopportabili. Queste le sue parole:

“Sto aspettando un’operazione delicata alla spina dorsale. Non ho mai sofferto così tanto in vita mia. Alcune volte la notte vorrei morire. Non vivo più….”, ha confidato l’ex cavaliere del dating show tra le storie di Instagram. A fare da accompagnamento a queste dichiarazioni un suo scatto, in cui Fabrizio Cilli si mostra visibilmente stanco e provato.

Insomma Fabrizio Cilli purtroppo si trova ad affrontare una situazione alquanto complessa, che lo porta ad attraversare nottate insonni per i troppi dolori. Novella2000.it e Novella 2000 si augurano che l’ex cavaliere di Uomini e Donne possa presto tornare alla sua normalità e che questo intervento risolva quanto prima il problema di salute.

