1 Promossi e bocciati di Up & Down

I personaggi di Up & Down

Nel numero di questa settimana di Novella2000, che trovate in edicola, presente anche l’attesa rubrica di Roberto Alessi, Up & Down.

Il direttore di Novella2000 riporta i fatti e le notizie dei personaggi più in vista del momento. E quale modo migliore se non partire da Soleil Sorge…

Soleil Sorge è Up

Soleil Sorge

Che lavoro fa Soleil Sorge?

Scrivono di lei che è una modella che non sfila, una showgirl che non balla né canta né conduce, una influencer che per buona parte dell’ultimo anno non ha postato chiusa com’era nella Casa del GF (ma ha comunque un milione e duecentomila follower).

La verità è che è una professionista dei reality show, da Uomini e donne, scelta di Luca Onestini al Grande Fratello Vip, a La Pupa e il Secchione fino a all’Isola dei Famosi.

E mi assicurano che ci sarà nel prossimo GF Vip. Ormai fa parte dell’arredamento? Almeno pagano bene.