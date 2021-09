Chi è Soleil Sorge? Età, altezza, fidanzato e Instagram

Conosciamo più da vicino chi è Soleil Sorge, concorrente della nuova edizione del Grande Fratello Vip 6 di Alfonso Signorini. In questa scheda leggeremo tutte le curiosità che la riguardano: dall’età alla vita privata, per passare a Instagram, il suo percorso nel reality e non solo.

Chi è Soleil Sorge

Nome e Cognome: Soleil Anastasia Sorge (in arte Soleil Stasi)

Data di nascita: 5 luglio 1994

Luogo di nascita: Los Angeles

Età: 27 anni

Altezza: 1 metro e 73 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Soleil è del segno del Cancro

Professione: influencer e modella

Fidanzato: Soleil dovrebbe essere single

Figli: Soleil non ha figli

Tatuaggi: sul suo corpo ha due tatuaggi, precisamente su fianco e seno

Profilo Instagram: @soleil_stasi

Soleil Sorge età, altezza e biografia

Apriamo questo articolo con la biografia di una delle prossime concorrenti dei Grande Fratello Vip 6. Parliamo di Soleil Sorge, nata il 5 luglio 1994 a Los Angeles, sotto il segno zodiacale del Cancro. L’età di Soleil è di 27 anni.

La sua altezza corrisponde a 1 metro e 73 centimetri, mentre non conosciamo il peso.

L’influencer è nata da padre italiano e madre americana e durante la sua infanzia si è trasferita in Abruzzo. In tanti si chiedono se Soleil Sorge ha studiato a New York. Ebbene possiamo dirvi che, da quel che sappiamo è volata proprio nella Grande Mela per inseguire il sogno di diventare attrice, dove ha studiato.

Ama molto gli animali e ha una cagnolina di nome Simbah (presente su Instagram con un profilo ufficiale). Vediamo di seguito alcune informazioni circa la vita privata di Soleil…

Vita privata: Soleil è fidanzata?

Alcuni si chiedono se si conosce qualcosa in più sulla vita privata di Soleil Sorge. Non sappiamo se attualmente abbia o meno un fidanzato, lei a TV Sorrisi e Canzoni a proposito della sua situazione sentimentale ha risposto con un “no comment”, ma conta alcuni ex conosciuti.

In passato, come vedremo in seguito, ha avuto una relazione con Luca Onestini, nata a Uomini e Donne, ma interrotta nel momento in cui ha deciso di proseguire la sua conoscenza con Marco Cartasegna.

Nel 2019 a L’Isola dei Famosi ha legato con Jeremias Rodriguez e i due hanno intrapreso una relazione, conclusasi dopo la fine del programma. Sebbene ci siano state delle voci su un possibile avvicinamento tra Andrea Iannone e Soleil Sorge, questo gossip non ha mai trovato conferme. Così come la paparazzata insieme a Gianmaria Antinolfi, ma tra loro non c’è stato alcun seguito.

Ora proprio Soleil e Gianmaria si ritroveranno nella Casa del GF Vip. Scoccherà la scintilla?

Dove seguire Soleil Sorge: Instagram e social

C’è modo di sostenere Soleil Sorge sui social? L’influencer ha un profilo su Instagram molto seguito, dove conta un gran numero di follower. La gieffina è presente anche su Twitter.

Sui suoi social, sempre molto curati, condivide tutto ciò che la riguarda e non mancano scatti di shooting fotografici o sponsorizzazioni varie.

La Sorge ha varie amicizie nel mondo dello spettacolo. Una di queste con la modella Dayane Mello, che ha tanto sostenuto durante lo scorso GF Vip. Era anche grande amica con Marco Ferrero, meglio conosciuto come Iconize, ma a seguito della finta aggressione i due sembrano essersi un po’ allontanati.

Ecco a seguire alcune informazioni circa la sua carriera…

Carriera

Volto televisivo amato, ma anche tanto chiacchierato, Soleil Sorge si è fatta largo sul mondo dello spettacolo grazie alla partecipazione a Uomini e Donne.

La sua carriera, però, è iniziata con un corso di recitazione a Manhattan, presso il The Lee Strasberg Theatre & Film Institute. Tornata in Italia è stata volto di Roma TV e Roma Now, squadra di cui è tifosa.

Ha partecipato a Miss Italia, nella medesima edizione che ha visto come vincitrice Clarissa Marchese. Attualmente Soleil non è soltanto influencer, ma anche modella, fotomodella e ha recitato nel videoclip di Eman, Il mio vizio.

A seguire nel 2016 è arrivata a Uomini e Donne. Approfondiamo meglio quanto accaduto…

Soleil a Uomini e Donne

Come abbiamo raccontato Soleil Sorge a Uomini e Donne ha partecipato nel 2016, quando è scesa per corteggiare Luca Onestini, il quale l’ha poi scelta. La storia d’amore tra loro si è conclusa durante la partecipazione di Luca al GF Vip 2. Ma Soleil ha tradito Luca Onestini?

Questo è ciò che è emerso con il racconto di Gianmarco, fratello di Luca, che avrebbe avvertito quest’ultimo del fatto. Tanto che proprio Soleil poco dopo è uscita allo scoperto con Marco Cartasegna. Relazione anch’essa durata meno del previsto.

Ma Uomini e Donne non è l’unico programma che ha visto protagonista Soleil Sorge.

Isola dei Famosi

Tra le tappe delle varie esperienze televisive di Soleil come non menzionare poi L’Isola dei Famosi nel 2019. Qui ha partecipato a programma iniziato insieme a Jeremias Rodriguez, fratello di Belen.

Nel reality Soleil ha fatto emergere un carattere molto forte e deciso, una determinazione vista in pochi concorrenti. Ma è anche l’amore a tornare a far parte della sua vita. Tra lei e Jeremias è scattata subito la scintilla e dopo pochi giorni hanno iniziato una frequentazione.

Purtroppo anche in questa occasione la storia ha avuto vita breve.

Pechino Express

Nel 2020, a seguire, Soleil Sorge è stata concorrente di Pechino Express insieme alla sua mamma Wendy Kay. Anche in questo caso, però, nonostante le due abbiano cercato in tutti i modi di farsi valere, non sono riuscite a raggiungere il gradino più alto del podio.

Soleil Sorge al Grande Fratello Vip 6

Figura anche Soleil Sorge tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 6. Il 3 settembre ha inizio la nuova edizione nuovamente condotta da Alfonso Signorini. Al suo fianco, tra le opinioniste troveremo, invece, le due new entry Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

La concorrente promette di riservare grandi sorprese e creare scompiglio nella Casa più spiata d’Italia. Con lei di sicuro non mancheranno le dinamiche e i colpi di scena, dato che già in passato per ben due volte ne è stata ‘attrice non protagonista’ (nel GF Vip 2 e GF Vip 5).

A TV Sorrisi e Canzoni Soleil Sorge ha confidato perché partecipa al reality. L’influencer sostiene sia una bellissima esperienza e opportunità lavorativa. A seguire Soleil ha dichiarato che se fosse stata in Casa nelle precedenti edizioni avrebbe legato senza dubbio con Dayane, che oltretutto è già una sua amica, ma anche con Adriana Volpe.

Nella lunga intervista Soleil ha detto anche che in Casa conosceremo una delle sue 15 personalità e che le mancheranno le passeggiate nei boschi. Se potesse al GF Vip porterebbe con sé la sua cagnolino Simbah.

E ancora ha aggiunto che spera di poter cucinare in casa, far divertire i suoi compagni di viaggio e dare ad ognuno di loro dei consigli e magari anche qualche lezione di inglese. Ha proseguito dicendo che proverà ad avere tanta pazienza, non mancherà occasione di allenarsi o fare meditazione. La Sorge tra i suoi pregi elenca l’empatia, mentre tra i difetti il disordine e di arrabbiarsi per le ingiustizie e la falsità.

A metterla di buon umore ci sono la musica e il buon umore nei suoi momenti no. Infine spera di poter terminare il programma con una crescita personale e professionale.

Ma andiamo a vedere ora il cast completo e scopriamo insieme i nomi di tutti i gipponi di questa edizione…

I concorrenti del Grande Fratello Vip

Ad arricchire il cast del Grande Fratello Vip non ci sarà solo Soleil Sorge, ma si conta un numero importante di concorrenti, pronti a creare dinamiche e tenere i telespettatori incollati alla TV. Andiamo subito a scoprire tutti i nomi del cast femminile. Ecco chi sono le vippone:

Ainett Stephens

Carmen Russo

Clarissa Maconnèn Hailé Selassié

Francesca Cipriani

Jessica Maconnèn Hailé Selassié

Jo Squillo

Katia Ricciarelli

Lucrezia Maconnèn Hailé Selassié

Manila Nazzaro

Miriana Trevisan

Raffaella Fico

Soleil Sorge

Sophie Codegoni



Tra i concorrenti uomini, invece troviamo:

Aldo Montano

Alex Belli

Amedeo Goria

Andrea Casalino

Davide Silvestri

Gianmaria Antinolfi

Giucas Casella

Manuel Bortuzzo

Nicola Pisu

Tommaso Eletti

Samy Youssef



Questi sono quindi tutti i protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, dove vedremo anche Soleil Sorge. Riuscirà a vincere il reality show? Staremo a vedere. Intanto ecco alcune tappe fondamentali del suo percorso…

Il percorso di Soleil al GF Vip

In questo paragrafo riassumeremo i punti più importanti del percorso di Soleil Sorge al GF Vip. Vedremo come si rapporterà l’influencer agli altri concorrenti. C’è da dire che proprio nel programma ritroverà Gianmaria Antinolfi, con il quale come abbiamo detto le era stato attribuito un flirt durante la primavera 2021.

1° settimana: (IN AGGIORNAMENTO)

Novella 2000 © riproduzione riservata.