Yronika: il singolo Io voglio te è già un tormentone

Il singolo di debutto di Yronika, alias Veronika Garcia, è già un tormentone. Non solo in Italia ma anche in Brasile e in diversi Paesi europei. Io voglio te, la cover di Freak Le Boom Boom di Gretchen riportata in auge dalla trentacinquenne showgirl e ballerina brasiliana, è disponibile su tutte le piattaforme Web, in particolare YouTube, e sta riscuotendo un enorme successo.

Il videoclip di accompagnamento al brano ha registrato un boom di visualizzazioni dopo appena una settimana dal lancio.

Il videoclip di Io voglio te

Realizzato con la collaborazione dell’art director Mommo Silvera, il video ha richiesto un mese di progettazione e ben 19 ore di registrazione in una località in provincia di Asti, in Piemonte.

La cantante racconta, in una sorta di diario, come l’amore per se stessa, la vita e le altre persone sia intrappolato dentro una gabbia di routine e ipocrisia. E di come lei, mascherata e piena di grinta – quasi un’eroina – sia riuscita a spezzare le catene che la imprigionano, e a denunciare tutto ciò che, a causa dei numerosi ostacoli, non è riuscita a realizzare nella vita, sia in ambito professionale che personale e umano, soprattutto per quanto riguarda l’identità di genere.

“Ho voluto dimostrare con un bellissimo finale – afferma Veronika Garcia – che l’amore vince sull’odio. L’amore universale non bada al sesso, alla razza, alla classe sociale o alla religione”.

Un messaggio che Veronika ha lanciato anche al Parlamento italiano. “Non molliamo e non ci diamo per vinti, continueremo a lottare per l’approvazione del ddl Zan con le unghie e con i denti”.

Il prossimo impegno di Yronika è in calendario il 29 gennaio 2022, data di presentazione del suo secondo singolo musicale, un inedito questa volta, sempre prodotto da Filippo Fossilo.

“Non avrei mai creduto di poter riscuotere così tanto successo – conclude la showgirl – e mi sento davvero molto appagata da tutto l’affetto che sto ricevendo dal pubblico. Tutto ciò che faccio lo faccio con il cuore, ed è bello sapere che i miei sforzi sono ripagati”.

La fotografia è stata infine curata da Emanuele Jeane Appendino, mentre gli outfit di Veronika e dei ballerini che hanno preso parte al progetto e che seguono l’artista nelle sue varie live performance sono stati confezionati da Morgana Romana Horrera.

a cura di Mattia Pagliarulo

Novella 2000 © riproduzione riservata.