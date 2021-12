Sorriso da Conquista con Luca Macaluso: l’apparecchio trasparente

Cos’è Invisalign

Hai i denti storti, ma ti senti troppo “grande” per mettere l’apparecchio? Hai paura di sentirti in imbarazzo a lavoro o nella vita sociale? Non rinunciare a un sorriso da VIP: con Invisalign, l’apparecchio invisibile removibile, ottieni un sorriso bello e nuovo senza fastidio e senza imbarazzo.

Il sorriso è un elemento fondamentale del nostro viso: denti dritti e bianchi fanno davvero sentire più belli e più sicuri di sé. Senza contare che un sorriso davvero sano ha un impatto forte anche sulla nostra salute generale, incidendo sulla parte alta della schiena, sulla postura e la masticazione.

Insomma, denti perfetti come quelli di una star sono un desiderio di molti, ma spesso la paura dei nostri pazienti adulti è quella di dover indossare l’apparecchio tradizionale: fisso e visibile. Invisalign, l’apparecchio dentale trasparente e removibile, è la soluzione perfetta per ottenere un sorriso da star senza nessun tipo di disagio e fastidio.

Composto da mascherine trasparenti dette anche allineatori, create su misura per ogni paziente, risolve malocclusioni e denti storti senza farsi notare, e senza impattare sull’igiene orale quotidiana.

Il dottor Luca Macaluso è Diamond Provider di Invisalign, uno dei massimi esperti di Invisalign a Milano e in Italia. Una garanzia di professionalità e affidabilità. Vieni a fare una visita?

Come funziona

Un apparecchio invisibile perfetto per gli adulti: come funziona Invisalign?

Vuoi un sorriso bello e sano come quello di una star ma temi i fastidi e l’imbarazzo di indossare l’apparecchio tradizionale? L’innovativo apparecchio trasparente è la soluzione ai tuoi problemi. Ottieni un sorriso perfetto con le mascherine trasparenti e rimovibili Invisalign.

Invisalign è composto da una serie di aligner – o mascherine – trasparenti create su misura per ogni paziente, che allineano l’arcata dentale progressivamente.

Durante la prima visita qui nello Studio Macaluso, viene fatta la presa delle impronte in pochi secondi e senza fastidi, utilizzando iTero, scanner 3D d’avanguardia.

Ottenuta una panoramica precisa e totale dello stato dentale, ti mostriamo l’anteprima digitale del tuo sorriso post Invisalign, e stendiamo un piano di trattamento personalizzato definendo quante mascherine dovrai indossare e per quanto tempo.

Ottenere un sorriso da star con Invisalign è semplice, soprattutto per il paziente. Le mascherine non creano alcun fastidio in bocca, e devono essere indossate tutti i giorni per almeno 22/23 ore, lasciando il tempo per consumare i pasti liberamente e per mantenere un’igiene orale ottimale.

Non vedi l’ora di conquistare il sorriso dei tuoi sogni? Prenota un appuntamento e vieni a trovarci in centro a Milano: è il momento di cambiare il tuo sorriso!

a cura di Luca Macaluso

Novella 2000 © riproduzione riservata.